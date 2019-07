FondsDISCOUNT.de zählt zu den führenden Fondsvermittlern in Deutschland. Zahlreiche Anleger nutzen das Portal, um sich über "ihre" Fonds zu informieren. Welche Fondsprofile wurden in den vergangenen sechs Monaten am häufigsten aufgerufen?Performance, Volatilität und weitere Kennzahlen, Prospekt und Factsheet, Chart- oder Risikovergleich: FondsDISCOUNT.de bietet Selbstentscheidern nicht nur kostenlose Depots und Rabatte auf den Ausgabeaufschlag, sondern ist bei zahlreichen Anlegern auch als Informationsportal gefragt. Denn hier sind alle wichtigen Informationen zu einem Investment zu finden. Anders als die regelmäßigen Depotauswertungen (vgl. die Top-Seller-Übersicht zum zweiten Quartal 2019) gibt eine Auswertung der Website nach den am häufigsten aufgerufenen Fondsprofilen auch Aufschluss darüber, welche Fonds gerade im Trend liegen und bei den Anlegern Interesse wecken. Insofern finden sich in der Top 10 der meistgeklickten Fonds neben den oft "altbekannten" Kundenfavoriten, die am häufigsten in den Depots der FondsDISCOUNT.de zu finden sind, auch kleinere Fonds, die zum Beispiel einen aktuellen Investmenttrend aufgreifen.

