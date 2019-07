Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW nach dem ersten Kapitalmarkttag in Peking auf "Neutral" mit einem Kursziel von 74,00 Euro belassen. Der Ausblick auf das solide Wachstum im chinesischen Markt sei bestätigt worden, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz der kurzfristig wohl positiven Margenentwicklung, die vor allem neuen Modellen zu verdanken sein dürfte, mache er sich jedoch Sorgen um die mittelfristige Profitabilität des Autobauers./kro/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2019 / 17:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-07-04/13:06

ISIN: DE0005190003