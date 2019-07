Unterföhring (ots) - - Sky zeigt künftig ein Topspiel pro Spieltag aus der Premier League auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD/4K - Ultrascharfer Auftakt der Premier League 2019/20: Sowohl das Saison-Eröffnungsspiel von Jürgen Klopp und dem FC Liverpool gegen Daniel Farke und Norwich City als auch Manchester United gegen FC Chelsea in bester Bildqualität - Ab der kommenden Saison können Fans des englischen Fußballs auf Sky alle 380 Spiele der Saison sehen: 232 live, die übrigen 148 Partien zeitversetzt in voller Länge - "Dein Sky Sport Sommer": Die Übersicht über die Programm-Highlights des Sportsommers unter sky.de/sommer



Unterföhring, 4. Juli 2019 - Sky Kunden dürfen sich auf das beste und umfangreichste Live-Angebot aus der Premier League freuen, das es in Deutschland bisher gab. Exklusiv für Sky Q Kunden zeigt Sky dann in der Regel ein Topspiel pro Spieltag aus der Premier League auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD/4K. Gleich zum Auftakt der Saison 2019/20 zeigt Sky sowohl das Eröffnungsspiel zwischen dem FC Liverpool und Norwich City als auch Manchester United gegen FC Chelsea live in UHD/4K.



Damit können Kunden mit einem Sky Q Receiver noch mehr Inhalte in gestochen scharfer UHD-Qualität genießen. Mit den Premier League Spielen kann Sky die Zahl an Sportevents in UHD/4K von bisher 50 auf mindestens 130 Liveübertragungen in der Saison 2019/2020 mehr als verdoppeln. Darunter zählen auch an jedem Bundesliga-Spieltag das Topspiel, ausgewählte Spiele der UEFA Champions League und jedes Rennen sowie die meisten Qualifyings der Formel 1 in UHD/4K-Qualität. Darüber hinaus bietet Sky die größte Auswahl an UHD-Filmen kurz nach dem Kino und zeigt die beliebtesten Sky Originals in bester Bildqualität.



Die Premier League von 2019/20 bis 2021/22 exklusiv bei Sky



Englands Premier League kehrt zur neuen Saison zu Sky Deutschland zurück. Insgesamt können Sky Kunden exklusiv alle 380 Spiele der Saison 2019/20 in voller Länge sehen. Mit 232 Partien wird Sky mehr Begegnungen als jemals zuvor in Deutschland live übertragen und im Rahmen dieses Angebots zu jeder Anstoßzeit mindestens ein Match live zeigen.



Die neue Vereinbarung gilt von 2019/20 bis einschließlich der Spielzeit 2021/22. Während der dreijährigen Laufzeit wird Sky die Premier League als einziger Anbieter in Deutschland und Österreich exklusiv übertragen, beinhaltet sind darüber hinaus die exklusiven deutschsprachigen Rechte in der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein.



Umfasst sind die exklusiven Live-Übertragungsrechte über die Verbreitungswege Satellit und Kabel sowie via IPTV, Web und Mobile. Somit können Sky Abonnenten mit dem Sky Sport Paket sowohl im klassischen linearen Fernsehen als auch per Streaming mit Sky Go immer und überall live dabei sein, wenn der Ball in Englands Stadien rollt. Zudem können Fußballfans, die noch kein Sky Abonnement haben, die Premier League über den monatlich kündbaren Streaming Service Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live verfolgen. Darüber hinaus wird die Premier League live auch in Sky Sportsbars und Sky Hotels zur Verfügung stehen.



Über die exklusiven Live-Übertragungsrechte hinaus beinhaltet die Vereinbarung auch umfangreiche Clip- und Highlight-Rechte. Neben dem exklusiven Angebot im Pay-TV werden somit auch im Free-TV auf Sky Sport News HD sowie frei empfangbar auf skysport.de und über die Social-Media-Kanäle von Sky Spielzusammenfassungen und Spielszenen der Premier League zu sehen sein.



