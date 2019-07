Femke Halsema, erste Bürgermeisterin von Amsterdam, sagte über das berühmte Rotlichtviertel: "Die Situation ist so, dass überwiegend ausländische Frauen, von denen wir nicht wissen, wie sie hierher gekommen sind, ausgelacht und fotografiert werden". Diese Bedingungen will Halsema abschaffen, so berichtet es Daniel Boffey für "The Guardian". Die Bürgermeisterin will Menschenhandel, Betrug und Geldwäsche ...

