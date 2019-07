Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Glencore von 360 auf 340 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Preise für Eisenerz und Gold dürften steigen und die gegenläufige Entwicklung bei Basismetallen und Kohle kompensieren, schrieb Analyst Amos Fletcher in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für das zweite Halbjahr bleibe er bei den Eisenerzpreisen aber noch vorsichtig und die Stimmung gegenüber Glencore trübe. Er warte auf einen strategischen Neustart, sobald der Übergang im Management und ein Rechtsstreit in den USA abgeschlossen seien. Der Rohstoffhändler sei indes attraktiv bewertet, verfüge über ein herausragendes Geschäftsmodell und könne in der Branche das beste Wachstum vorweisen./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2019 / 11:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2019-07-04/13:10

ISIN: JE00B4T3BW64