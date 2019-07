Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Morphosys nach der Anpassung der Ziele auf "Halten" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Analyst Tobias Gottschalt hatte bereits mit der Meilensteinzahlung durch den Forschungspartner GlaxoSmithKline gerechnet und diese in seinen bisherigen Prognosen berücksichtigt, wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb. Seine Schätzungen ließ der Experte deshalb unverändert. Auch angesichts des aktuellen Kursniveaus votiert er dafür, die Aktie weiter zu halten./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2019 / 08:25 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2019 / 10:00 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-07-04/13:17

ISIN: DE0006632003