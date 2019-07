Hamburg (ots) -



Der Hamburger Modeschmuckkonzern Bijou Brigitte feierte seine Premiere auf der Show von Rebekka Ruétz. Die österreichische Designerin ist bekannt für ihre extravaganten Kreationen und ihr Spiel mit effektvollen Materialien. Auf der gestrigen Show im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin präsentierte sie ihre neue Spring/Summer-Kollektion 2020 unter dem Motto "Pussy Power". Energiegeladen, mutig, auch mal provokant und sinnlich zeigten sich die ausdrucksstarken Must-haves. Eine Hommage an die Stärke und Diversität der Weiblichkeit, die sich nicht in ein Schema pressen lässt.



Farblich gab Pink ganz klar den Ton an und zeigte sich in facettenreichen Nuancen. Weitere Stars der spannenden Farbpalette waren Weiß, Kaviarschwarz, Wolkengrau sowie Delfter Blau. Highlights setzten verschiedene Rot-, Rosa- und Gelbtöne. Fließende Layering-Optiken, spannende Oberflächenstrukturen und ein gekonnter Mustermix fesselten die Blicke der Fashionistas. Die Designerin hatte sich für ihr Lookbook und die inspirierende Show attraktive Schmuckstücke aus dem vielseitigen Sortiment von Bijou Brigitte ausgewählt. Die Marke Bijou Brigitte steht für Inspiration, Freude, Leidenschaft und Vielfalt.



Pure, goldfarbene oder auch bunte Schmuckstücke gingen eine perfekte Symbiose mit den stylishen Outfits von Rebekka Ruétz ein. Das modeinteressierte Publikum im ewerk - darunter Steffi Brungs, Vanessa Fuchs und Rolf Scheider - war begeistert von der individuellen Show.



Auf dem Laufsteg zeigte Model und Influencerin Marie van den Benken eine Kreation in Lagenoptik mit Shorts und Schleppe, perfekt kombiniert mit schulterlangen Federohrringen. Rebekka Ruétz veredelte ihre extravaganten Entwürfe sowohl mit grafischen als auch vielfarbigen Schmuckstücken. Accessoires und Outfits verschmolzen zu einem gelungenen Gesamtbild beim harmonischen Defilée.



Über Bijou Brigitte:



Das börsennotierte Unternehmen ist in mehr als 20 Ländern mit über 1.000 Filialen vertreten. Das Erfolgskonzept des Konzerns sind einerseits die einzigartige Produktauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, andererseits das ansprechende Ladenbaudesign mit seinen effektvollen Ladenbauelementen. Dies hat die Marke "Bijou Brigitte" über Deutschland hinaus international bekannt gemacht.



