Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des kürzlich angehobenen Umsatzausblicks geht Analyst Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nun ebenfalls von höheren Erlösen bei dem Essenslieferdienst aus. Unter anderem verdoppelte er seine Schätzungen für Asien und Amerika, da das Unternehmen vor allem dort investieren wolle. Für Europa erhöhte Thorne seine Umsatzprognosen für die kommenden drei Jahre um bis zu 18 Prozent./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2019 / 06:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2019 / 06:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-07-04/13:30

ISIN: DE000A2E4K43