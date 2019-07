EQS Group-Media / 2019-07-04 / 13:00 Herisau, 04. Juli 2019 - Die Cannabis Health AG (CHAG) und ihr Partnerunternehmen White & Fluffy GmbH beziehen ab dem 1. Juli 2019 erstklassigen Hanf und Cannabis von dem deutschen Bio-Bauernhof Gut Fussberg, südöstlich von Köln. Bio-Landwirt Lukas Tölkes erteilte der CHAG und White & Fluffy GmbH exklusive Nutzungsrechte an vier Hektar des biozertifizierten Hanfs und Cannabis' für die eigene CBD-Produktion. Seit 2014 baut Lukas Tölkes auf insgesamt acht Hektar Land Hanf und Cannabis unter hohen ökologischen Standards an und verfügt über das Zertifikat von Bioland, dem grössten Verband für ökologischen Landbau in Deutschland. Lukas Tölkes zählt zu den ausgewählten deutschen Landwirten, die legal Hanf- und Cannabisplantagen betreiben dürfen. Als Amazon Marktführer für CBD-Liquids greift die White & Fluffy GmbH auf sein landwirtschaftliches Fachwissen zurück und arbeitet seit 2018 eng mit Lukas Tölkes zusammen. Unter Aufsicht des deutschen Landwirtschaftsministeriums und der Bundesopiumstelle werden unter anderem Hanfpflanzen der Sorten Finola, Felina 32 und Futura 75 angebaut. *Über die Cannabis Health AG* Die Cannabis Health AG (CHAG) ist ein Schweizer/Nordmazedonisches Joint Venture, gegründet von Branchenexperten aus den Bereichen Medizin, Pharmazie und Logistik. Gemeinsam mit einem erfahrenen Partnernetzwerk entwickelt die CHAG innovative Produkte auf Cannabis-Pflanzenbasis. Die CHAG arbeitet an einer stetigen Weiterentwicklung und Erforschung der Wirkmechanismen auf Grundlage aktueller Forschungsergebnisse. Cannabis Health AG Swiss Media Office Marcus Balogh E: chag@farner.ch T: +41 44 266 67 67 Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=AQQQLBHXHE [1] Dokumenttitel: Cannabis Health AG erhält exklusive Nutzungsrechte an Bio Cannabis Plantage in Deutschland Emittent/Herausgeber: Cannabis Health AG Schlagwort(e): Finanzen Ende der Medienmitteilung 836301 2019-07-04 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a990b1efd30d32677896b567bd65c62d&application_id=836301&site_id=vwd&application_name=news

July 04, 2019 07:00 ET (11:00 GMT)