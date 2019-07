Die Börse präsentiert sich aktuell in Guter Verfassung. Aufgrund des Feiertages (Independence Day) in den USA fehlen dem Markt heute allerdings die Impulse. Generell bleibt es jedoch gerade nach dem zwischen den USA und China verhandelten Waffenstillstand weiterhin spannend, gerade im Technologie-Bereich in den USA, nachdem Huawei nun wieder bei US-Unternehmen einkaufen darf. Auch der Goldpreis konnte wieder zulegen. Weniger rosig sieht es indes weiter bei der Deutschen Bank aus. Sie steht derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...