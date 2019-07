Die DZ Bank hat Hugo Boss vor Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 70 Euro belassen. Die Resultate des Modekonzerns für das zweite Quartal dürften die vom Management angestrebten Besserungstendenzen gegenüber dem Jahresstart zeigen, seien aber von untergeordneter Bedeutung, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dank positiver Basiseffekte rechnet er in der zweiten Jahreshälfte mit prozentual zweistelligen Ergebniszuwächsen. Die Aktie bleibe seine Top-Empfehlung im Konsumsektor./gl/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2019 / 12:43 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2019 / 12:49 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A1PHFF7