Düsseldorf/Berlin (ots) - Die PSD Bank Berlin-Brandenburg erweitert ihr Portfolio um das Geschäftsfeld der Unternehmenskredite und treibt ihre Digital-Strategie weiter voran. Zum Start konzentriert sich die Genossenschaftsbank auf kleine und mittelständische Unternehmen mit einem Kreditbedarf von bis zu 150.000 Euro. Dazu setzt die Bank aus Berlin auf die Zusammenarbeit mit COMPEON, einem Finanzportal für Mittelstandsfinanzierung, das mittlerweile mehr als 30.000 registrierte Unternehmen aller Branchen in Deutschland zählt.



"Wir sehen im Bereich der gewerblichen Finanzierungen großes digitales Potenzial. Unser Ziel: papierlos bis zur Auszahlung. Dafür haben wir uns mit COMPEON den Spezialisten für digitale Lösungen im Bereich Mittelstandsfinanzierung ins Boot geholt", erläutert Vorstandssprecherin der PSD Bank Berlin-Brandenburg, Grit Westermann.



Bei traditionellen Kreditantragsprozessen müssen viele händische Schritte erledigt werden. Diese entfallen bei dem digitalen Mittelstandskredit.



"Gemeinsam mit COMPEON wollen wir kleinen und mittelständischen Unternehmen flexibel und unkompliziert einen Kredit anbieten. Dies erreichen wir mit einem volldigitalen Prozess", so Westermann weiter.



Rundum-Service für Privat- und Firmenkunden Bereits seit einigen Jahren arbeitet die Bank innerhalb der PSD Bankengruppe schon mit Fintechs zusammen und bietet ihren Kunden neue digitale Serviceangebote.



"Mit unserer Erweiterung um das Firmenkundengeschäft reagieren wir auf die veränderte Nachfrage am Markt. Uns erreichen immer mehr Anfragen von Freiberuflern, Selbstständigen und Firmenkunden, denen wir nun Schritt für Schritt einen allumfassenden Service anbieten können - egal, ob als Privat- oder Unternehmenskunde", so Grit Westermann.



Für COMPEON ist die strategische Partnerschaft der Start einer weiteren digitalen Lösung: "Unsere Kunden setzen auf schnelle Prozesse und unsere kompetente Beratungsleistung. Durch die gemeinsame Zusammenarbeit können wir den Firmenkunden der PSD Bank mit einem digitalen Prozess zukünftig schnell zum passenden Kredit verhelfen. Unsere bestehenden Kunden profitieren von einem weiteren volldigitalen Angebot.", sagt Kai Böringschulte, Geschäftsführer COMPEON GmbH.



OTS: COMPEON GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118692 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118692.rss2



Pressekontakt: Hannes Dienel Pressesprecher



Tel.: +49 160 966 149 12 Fax: +49 211 97 5317 77 E-Mail: hdienel@compeon.de Web: www.compeon.de