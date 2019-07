Paris (www.anleihencheck.de) - Das Ausmaß der Kursschwankungen hat Anleger im letzten Jahr immer wieder aufs Neue überrascht, so die Experten von Edmond de Rothschild Asset Management.Die Fundamentaldaten würden auf eine Konjunkturabkühlung hindeuten, die Kursausschläge seien jedoch vor allem eine Reaktion auf die Eingriffe der Zentralbanken. Die US-Notenbank Federal Reserve (FED) spiele dabei eine führende Rolle: Noch 2018 habe die Amerikanische Zentralbank ihre Geldpolitik normalisieren wollen, in diesem Jahr sei es zu einem Kurswechsel gekommen. Sollte sich die Konjunktur nicht schnell erholen, wolle die FED durch eine oder mehrere Zinssenkungen die Zügel lockern und so die Finanzierungskonditionen verbessern. Die FED - und in geringerem Umfang auch die Europäische Zentralbank (EZB) - seien nicht nur maßgeblich für die Kurseinbrüche im vierten Quartal 2018 verantwortlich gewesen, sondern hätten mit ihrer Kehrtwende auch entscheidend zu der robusten Erholung seit Jahresanfang beigetragen. ...

