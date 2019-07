Essen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



ALDI Nord weitet sein Engagement im Beachvolleyball aus und wird Premium Sponsor der Beachvolleyball-Turnierserie des Deutschen Volleyball-Verbandes.



Mit dem erfolgreichen Auftakt als offizieller Frische-Partner der "FIVB Beach Volleyball Weltmeisterschaften" in Hamburg hat ALDI Nord den Sportsommer 2019 eingeläutet. Als Premium-Sponsor der Techniker Beach Tour bleibt der Discounter aus Essen nun auch für die gesamte heiße Jahreszeit im Beachvolleyball dabei.



Bei folgenden Turnieren ist ALDI Nord als Beach Support am Ball:



St. Peter-Ording 26.7. bis 28.7.19



Fehmarn 2.8. bis 4.8.19



Zinnowitz/Usedom 9.8. bis 11.8.19



Kühlungsborn 16.8. bis 18.8.19



Timmendorfer Strand 29.8. bis 1.9.19 (Deutsche Beachvolleyball Meisterschaften)



"Wir freuen uns, auch bei der Beach-Tour offizieller Frische-Partner zu sein und können als größter Bio-Händler Deutschlands unsere Kernkompetenzen einbringen", sagt Kay Rüschoff, Geschäftsführer Marketing und Kommunikation bei ALDI Nord.



Als offizieller Frische-Partner versorgt ALDI Nord die Fans an Nord- und Ostsee mit kühlen Getränken und frischem Obst. Am rund 100 Quadratmeter großen ALDI Korner auf den Turniergeländen gibt es Getränke, kleine Sportaktivitäten und Gewinnspiele.



"Für uns ist das Engagement bei der Beach Tour der logische nächste Schritt", sagt Rüschoff. "Die überwältigende Resonanz und das positive Feedback der Fans in Hamburg haben uns darin bestärkt, dass das der richtige Weg ist."



Beim Finale am Timmendorfer Strand wird auch Kira Walkenhorst wieder für ALDI Nord dabei sein. Die Beachvolleyball-Olympiasiegerin von Rio 2016 agiert schon bei der WM als Top-Expertin und fachkundige Gesprächspartnerin für alle Fans am ALDI Korner.



OTS: Unternehmensgruppe ALDI Nord newsroom: http://www.presseportal.de/nr/112106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_112106.rss2



Pressekontakt: ALDI Nord Unternehmenskommunikation Axel vom Schemm E-Mail: presse@aldi-nord.de