Kleine Aktien stehlen Blue Chips wie SAP, Bayer, Deutscher Bank und Co. von der Performance her regelmäßig die Show. Abseits der deutschen Indexfamilie befinden sich auch aktuell interessante Small Caps auf dem Sprung.



Die zehn trendstärksten Aktien werden vorgestellt. Weitere Themen: Der US Semiconductor-Index macht Hoffnung für den Börsenmonat Juli, und das TV-Depot klettert weiter. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur technischer Systeme, blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Die Sendung beginnt mit einem Rundblick auf die Weltbörsen - und klärt, ob aktuell ein günstiger Zeitpunkt ist, um in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock rund um statistische Phänomene an den Finanzmärkten. Die im Beitrag gezeigten Strategien wollen zeigen, was systematische Geldanlage ausmacht und wie sich entsprechende Strategien praktisch umsetzen lassen. Systeme mit höheren Renditeerwartungen werden in unseren Börsenbriefen betreut. Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Experte hält Positionen an Bitcoin, SHS Viveon und wallstreet:online, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.