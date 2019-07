Aschheim (www.fondscheck.de) - Der Trend zu nachhaltigen Geldanlagen setzte sich auch im zweiten Quartal 2019 fort, so die Experten von ebase.Zwischen April und Juni hätten die ebase Kunden knapp zehn Prozent mehr Anteile an nachhaltig investierenden Fonds gekauft als verkauft. Einzig im Mai, der von einer turbulenten Kursentwicklung an den Börsen geprägt gewesen sei, hätten die Käufe die Verkäufe nicht überstiegen. "Das stabile Interesse an nachhaltigen Investmentfonds, auch in Zeiten volatiler Märkte, untermauert die Bedeutung dieses Themas", fasse Rudolf Geyer, Sprecher der Geschäftsführung der European Bank for Financial Services GmbH (ebase), zusammen. "Wir gehen fest davon aus, dass der Trend hin zu nachhaltigen Anlagen zukünftig anhalten wird und die Kunden auch speziell bei Fonds Möglichkeiten erwarten, um dem Wunsch, nachhaltig anzulegen, Rechnung tragen zu können", ergänze Geyer. ...

