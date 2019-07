Vossloh Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung DGAP Stimmrechtsmitteilung: Vossloh Aktiengesellschaft Vossloh Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 04.07.2019 / 15:14 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mit Schreiben vom 24.06.2019 wurde uns namens und im Auftrag von Herrn Heinz Hermann Thiele nach §§ 33, 34 WpHG mitgeteilt, dass am 24. Juni 2019 der Stimmrechtsanteil des Meldepflichtigen an der Vossloh Aktiengesellschaft 50% überschritten hat und zu diesem Tag (zugerechnet über die Beteiligungen des Meldepflichtigen an der KB Holding GmbH, Grünwald; TIB Vermögens- und Beteiligungsholding GmbH, Grünwald und Stella Vermögensverwaltungs GmbH, Grünwald) 50,09% beträgt. Mit Schreiben vom 03. Juli 2019 wurde uns namens und im Auftrag von Herrn Heinz Hermann Thiele, der diese Erklärung gleichzeitig für seine Tochtergesellschaften, die Stimmrechte halten oder denen Stimmrechte zugerechnet werden, abgibt, im Zusammenhang mit der vorgenannten Schwellenüberschreitung gemäß § 43 Abs. 1 WpHG folgendes mitgeteilt: 1. Ziele des Erwerbs: 1. Der Meldepflichtige strebt mit der Investition ein langfristiges strategisches Engagement bei der Vossloh Aktiengesellschaft an. 2. Der Meldepflichtige beabsichtigt derzeit nicht, innerhalb der nächsten 12 Monate weitere Stimmrechte an der Vossloh Aktiengesellschaft durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. 3. Der Meldepflichtige strebt eine Einflussnahme auf die Besetzung von Verwaltungs-, Leitungs- und/oder Aufsichtsorganen der Gesellschaft an. 4. Der Meldepflichtige strebt derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik an. 2. Es wurden ausschließlich Eigenmittel zur Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte verwendet. 04.07.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Vossloh Aktiengesellschaft Vosslohstr. 4 58791 Werdohl Deutschland Internet: www.vossloh.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 836427 04.07.2019 ISIN DE0007667107 AXC0160 2019-07-04/15:14