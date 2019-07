Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Osram nach einem Übernahmeangebot der Investoren Bain und Carlyle auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die gebotenen 35 Euro je Osram-Aktie entsprächen einer Prämie von etwa zehn Prozent auf das Kursniveau zum Zeitpunkt der ersten Gerüchte um eine solche Übernahme im November 2018, schrieb Analystin Lucie Carrier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2019 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-07-04/15:22

ISIN: DE000LED4000