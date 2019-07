elumeo SE: elumeo SE ernennt Ingo Stober zum CEO DGAP-News: elumeo SE / Schlagwort(e): Personalie elumeo SE: elumeo SE ernennt Ingo Stober zum CEO 04.07.2019 / 15:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. elumeo SE: elumeo SE ernennt Ingo Stober zum CEO - Chief Restructuring Officer Ingo Stober wird mit sofortiger Wirkung zum CEO der elumeo SE ernannt Berlin, 4. Juli 2019: Der Verwaltungsrat der elumeo SE hat heute beschlossen, den bisherigen Chief Restructuring Officer (CRO) Ingo Stober zum Chief Executive Officer (CEO) zu ernennen. Stober wurde bereits Anfang November 2018 zum CRO der elumeo SE bestellt und verantwortet seitdem als geschäftsführender Direktor die Bereiche Restructuring, Controlling, Merchandising, Sales (TV, Online) und Marketing. In dieser Rolle entwickelte Stober ein umfassendes Restrukturierungs- und Transformationsprogramm, um die nachhaltige Profitabilität von elumeo wiederherzustellen. "Wir haben das Kostensenkungsprogramm wie geplant umgesetzt. Gleichzeitig machen wir im Rahmen des Programms gute Fortschritte bei der Verbesserung der Rohertragsmarge . Als Folge sehen wir für das aktuelle Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum im einstelligen Bereich und erwarten eine Verbesserung des EBITDA für das Segment "Fortzuführender Geschäftsbereich" im weiteren Jahresverlauf. Dieser erfreulichen Entwicklung wollen wir mit der Ernennung von Ingo Stober zum CEO Rechnung tragen", so Wolfgang Boyé, Vorsitzender des Verwaltungsrats. "Ich selbst werde die Entwicklung der elumeo SE weiterhin vorantreiben. Das gilt insbesondere für die strategischen Fragen", so Boyé weiter. Boyé ist Mitgründer der elumeo SE bzw. deren Vorläufergesellschaft in 2008 und bis heute mit mehr als 28% am Unternehmen beteiligt. "Juwelo ist DER Pionier im Direct-to-Consumer-Retail für Juwelen. Wir transformieren das Unternehmen jetzt in die digitale Zukunft", ergänzt Ingo Stober. "Online hat Juwelo sehr große Wachstumschancen, denn nur wir bieten Echte Juwelen. Beste Preise. Größte Vielfalt. Mit diesem Alleinstellungsmerkmal wollen wir neue Zielgruppen erschließen um mit unserem faszinierenden Schmuck noch mehr Menschen glücklich zu machen." Stober verfügt über langjährige und umfangreiche Erfahrung im Turnaround von Handelsunternehmen. Als Restrukturierungsexperte war er für Roland Berger Strategy Consultants, Private-Equity-Gesellschaften sowie verschieden Firmen im Handelsbereich erfolgreich tätig. Seit November 2018 steuert Stober als CRO die Transformation des elumeo-Konzerns. Zudem wird der Verwaltungsrat der elumeo SE auf der kommenden ordentlichen Hauptversammlung, die am 7. August 2019 in Berlin stattfinden wird, die Wahl von Herrn Stober zum Mitglied des Verwaltungsrats vorschlagen. Erläuterungen zu Alternativen Leistungskennzahlen Der elumeo-Konzern verwendet in seiner Regel- und Pflichtpublikation Alternative Leistungskennzahlen (Alternative Performance Measures) ("APMs"), die in den anzuwendenden International Financial Reporting Standards ("IFRS") nicht geregelt sind. Für weitere Informationen zu der Definition, der Verwendung und den Grenzen der Verwendbarkeit der alternativen Leistungskennzahlen sowie zu den angewandten Rechnungsmethoden und den Überleitungen wird auf http://www.elumeo.com/investor-relations/publikationen/erlaeuterung-alternative-leistungskennzahlen verwiesen. Über die elumeo SE: Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäische Unternehmen im elektronischen Vertrieb von hochwertigem, überwiegend in Indien und Thailand produziertem Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (etwa TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden vor allem farbigen Edelsteinschmuck zu besten Preisen an. Der Verkauf erfolgt direkt an die Endkunden. So betreibt die elumeo Gruppe etwa Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland und Italien sowie Webshops in Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien, Belgien und den USA. Kontakt: elumeo SE Investor Relations Claudia Erning Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin Tel.: +49 30 69 59 79-231 Fax: +49 30 69 59 79-650 E-Mail: ir@elumeo.com Kontakt: Bernd Fischer, geschäftsführender Direktor (CFO). 04.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ISIN: DE000A11Q059
WKN: A11Q05