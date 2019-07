Was steckt in der Bilanzsumme von 1,3 Bio. €?



Das zweite Börsenhalbjahr hat begonnen. Welche Chancen bieten die DAX-Werte für die nächsten sechs Monate? Auch die Deutsche Bank steht dabei im Fokus. Hat der Finanztitel seinen Boden gefunden oder geht es weiter abwärts? Welches Potenzial steckt in der Bilanzsumme von 1,3 Bio. €? Jetzt sollen 20.000 Stellen abgebaut werden. Die Freistellung der Mitarbeiter kostet zwischen 400 bis 500 Mio. €, aber auch 800 Mio. € sind nicht unwahrscheinlich. Auch die geplante Ausgliederung der Derivate verbesserte zwar die Bilanz, sorgt aber für einen einmaligen Verlust. Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsen-Experte, analysiert in der neuen Ausgabe der Actien-Börse die Situation im Dax und bei der Deutschen Bank und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.



Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 27! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere neue Bernecker-App.



Die Themen der Actien-Börse Nr. 27:



++ Die Märkte brauchen genug Liquidität ++ Was ist für das zweite Halbjahr zu erwarten? ++ DT. BANK: Mehr Chancen als Risiken? ++ Ist FUCHS PETROLUB eine Comeback-Story? ++ SPECIAL SITUATION: Windkraftwerte im Fokus++ Starten SILTRONIC und WACKER CHEMIE jetzt durch?++ SWATCH hat noch Luft nach oben ++ NEKTAR THERAPEUTICS: Kooperationen machen sich bezahlt



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe aus unserem Hause unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!