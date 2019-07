YSEOP, weltweit führender Anbieter von KI-Software und Pionier im Bereich der Technologie für Textgenerierung (NLG), gab heute seine Anerkennung als "Representative Vendor" im ersten "Market Guide for Natural Language Generation Platforms"* von Gartner bekannt.

Laut Gartner "...erzeugen Natural Language Generation-Plattformen automatisch natürlichsprachliche, hochwertige Texte auf Basis der aus Daten gewonnenen Erkenntnisse. Dies erleichtert das Verständnis von Informationen und machen sie interessanter." In dem Bericht heißt es weiter: "NLG bietet beachtliche Möglichkeiten, Produktivität und Nutzererfahrungen zu optimieren.

Seit über 12 Jahren unterstützt YSEOP Unternehmen erfolgreich beim Umgang mit dem Paradigmenwechsel der Digitalisierung und Big Data. Dabei profitiert YSEOP von Erfahrungen mit zahllosen Projekten mit automatisierter Berichterstattung, Vertriebs-Coaching und Kundeninteraktionsmanagement. Mit diesen Projekten können Unternehmen in verschiedensten Branchen betriebliche Herausforderungen in Unternehmenseffizienz umsetzen.

Gartner betont, dass "sich der Markt für NLG-Plattformen kontinuierlich weiterentwickelt. Anbieter bauen damit das Spektrum und die Finesse der relevanten Anwendungsfälle und der Tools aus, die Nutzern zur Verfügung stehen."

YSEOP erweitert seine mehrfach patentierte Interferenzmaschine kontinuierlich, um hochwertige, narrative Texte in mehreren Sprachen zu liefern. Außerdem ebnete YSEOP als erstes Unternehmen im Jahr 2016 den Weg zur NLG-BI-Softwareintegration. Heute geht die Funktionalität der Plattform weit über NLG hinaus: Die Synergien aus anderen KI-Unterdisziplinen wie NLU und maschinelles Lernen treiben die Entwicklung der NLG-Plattform der nächsten Generation voran.

Dazu führt YSEOP "Intentionen" ein, ein neues Konzept, um die Einschränkungen hartcodierter Vorlagen zu überwinden und die Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sich Unternehmen anpassen und florieren können. Diese wichtige Weiterentwicklung der Plattform beschleunigt die Umsetzung der ersten Anwendungsfallinitiativen und ermöglicht die Einrichtung einer "NLG-Factory", um die Erstellung komplexer und personalisierter Berichte in der Finanz- und Pharmaindustrie zu skalieren.

Im Retail-Bankengeschäft wandelt YSEOP Smart Personal Advisor Datenerkenntnisse aus CRM-Plattformen in einen "Verkaufsberater" um, der mit Kunden proaktiv über freie, nahezu menschliche Dialoge interagiert und alle Interaktionen für den Kundenberater dokumentiert.

"Wir sind hoch erfreut, im ersten Market Guide for Natural Language Generation Platforms von Gartner genannt zu werden. Für uns ist dies ein Schlüsselmoment, da wir die Funktionsvielfalt unserer NLG-Lösungen um ein hochwertiges Narrativ erweitern, das auf Erkenntnissen aus Augmented Data basiert und letztendlich auf maximale Kundenzufriedenheit abzielt.

Wir engagieren uns außerdem für kontinuierliche Innovation. Dazu haben wir unsere Architektur mit Schwerpunkt auf einem komponentenbasierten Konzept transformiert und nutzen SaaS-Dienste, um unsere Einsatzmöglichkeiten über unser expandierendes Partnernetzwerk zu erweitern", erklärt Emmanuel Walckenaer, Chief Executive Officer, YSEOP.

*Gartner Market Guide for Natural Language Generation Platforms, Bern Elliot, Anthony Mullen, Adrian Lee, Rita Sallam, 27. Juni 2019

Gartner Haftungsausschluss

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt sind, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner Forschungspublikationen bestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sind nicht als Tatsachenaussagen zu verstehen. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich aller Garantien der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über YSEOP

YSEOP ist ein internationales KI-Softwareunternehmen, das einer der ersten Pioniere im Bereich der Textgenerierungstechnologie (NLG) war. Seine eigenentwickelte KI-Plattform unterstützt Kundendienst, Vertrieb und Berichtsanwendungen auf Unternehmensebene. Mit dem Ziel, maximale Kundenzufriedenheit zu erreichten, liefern die innovativen Lösungen hochwertige Analysen und übersetzen Daten in hochgradig personalisierte Dialoge. YSEOP hat seinen Sitz in Frankreich und verfügt über Niederlassungen in Europa, den USA und Asien.

