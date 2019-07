Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lanxess vor Quartalszahlen von 63 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor diesen Zahlen habe sie die Schätzungen für den Spezialchemiekonzern angepasst, auch an Wechselkurse, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe sie die Basis für die Bewertung zeitlich auf das Jahr 2020 verschoben./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2019 / 13:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

