Wenn es um Menschenleben geht, kann und darf nicht allein die Effizienz einer Maschine ausschlaggebend sein. Daher ist die Maschinensicherheit ein zentraler Punkt im Maschinenbau. Dass diese nicht abschließend formuliert ist, zeigen die Pläne der Europäischen Kommission. Sie überprüft die Maschinenrichtlinie und erwägt eine weitreichende Überarbeitung. Der Grund: Technische Neuerungen und die Digitalisierung ermöglichen neue Konzepte, die bisher noch nicht berücksichtig wurden. Im Zuge dieser Entwicklung haben sich die folgenden Trends herauskristallisiert, welche die Sicherheitstechnik beeinflussen.

Trend 1: Höhere Maschinenverfügbarkeit durch Digitalisierung

Hieß es früher schlicht: Tür offen - Tür geschlossen, reicht in komplexen vernetzten Anlagen und Maschinen die funktional sichere Information über Türstellung und Zuhaltung vielfach nicht mehr aus. Umfangreiche Diagnosedaten, kommuniziert über IO-Link und Bussysteme, helfen bei der Fehlersuche und geben Einblicke in den Zustand der Systeme. So messen etwa Sensoren relevante Umgebungsparameter - in Echtzeit. Sie signalisieren rechtzeitig, bevor ein Ausfall der Maschine droht. Dies ermöglicht Informationen zur präventiven Wartung. Eine einfache Konfiguration, etwa im Profinet-Netzwerk, spart außerdem ...

