Affing (ots) - Anmoderationsvorschlag:



Ein Leben ohne Schlüssel! Was in der Autoindustrie mittlerweile Gang und Gäbe ist, setzt sich auch beim Thema Haustürschlüssel immer mehr durch. In Zeiten von Smart Home und der digitalen Welt sind solche fast schon futuristischen Schließsysteme lange nicht mehr den oberen Zehntausend vorbehalten. Mittlerweile kann jedermann seinen Haustürschlüssel zu Hause lassen und intelligente Zutritts-Kontrollen nutzen, die noch viel mehr können als die Haustür auf- und zuzuschließen. Jessica Martin berichtet.



Sprecherin: Haus- und Wohnungstüren kann man heutzutage längst mit einer App auf dem Smartphone oder mithilfe eines Transponders abschließen und wieder öffnen.



O-Ton 1 (Florian Lauw, 21 Sek.): "In anderen Worten: Man vergibt keine Schlüssel mehr an fremde Personen, die ein Schlüsseldienst nachmachen könnte. Sollten Sie so einen Transponder verlieren oder fremde Personen geben ihren Transponder nicht mehr an Sie zurück, gehören teure Schlüsseldienste der Vergangenheit an, die vielleicht den ganzen Zylinder wechseln müssten. Es reicht, per Software die Schließrechte dafür zu löschen - und schon sind Sie wieder Herr im Haus."



Sprecherin: Sagt der ABUS Sicherheitsexperte Florian Lauw. So ein intelligentes Zutritts-System hat aber noch viele weitere Vorteile:



O-Ton 2 (Florian Lauw, 29 Sek.): "Unseren wAppLoxx kann man mit anderen Smart-Home-Geräten verbinden, zum Beispiel mit unserer Secvest Funkalarmanlage und deren Komponenten, also zum Beispiel Bewegungsmelder oder Kameras. Man kann wAppLoxx so vernetzen, dass zum Beispiel das Licht in Ihrer Lieblingsfarbe automatisch angeht, wenn Sie nach Hause kommen, oder die Kaffeemaschine startet. Oder wenn Sie Ihr Zuhause verlassen, schließen sich auf Wunsch die Rollos. Und mit einer Kamera sieht man immer, zum Beispiel vom Urlaubsort aus, wer vor der Tür steht und rein will. Ist es der Nachbar, lässt man ihn rein, kennen Sie die Person nicht, bleibt die Tür zu."



Sprecherin: Sicherheit und Komfort bietet Neueinsteigern selbst schon das Starterkit, also sozusagen der kleine Bruder des großen Systems.



O-Ton 3 (Florian Lauw, 27 Sek.): "wAppLoxx SE ermöglicht Zugangsberechtigungen für bis zu drei Türen und 15 Benutzer - also perfekt für die Eingangstür, den Kellereingang und eine weitere Tür geeignet. Per App können Sie so zum Beispiel der Reinigungskraft oder dem Nachbarn, der im Urlaub Ihre Blumen gießt, eine bestimmte Tür öffnen. Der Zutritt zu anderen Bereichen des Hauses oder der Wohnung bleibt jedoch verwehrt. Sollten Sie mal umziehen, nehmen Sie das System einfach mit, denn es lässt sich ganz einfach durch einen Fachbetrieb ein- und auch wieder ausbauen."



Abmoderationsvorschlag:



Mit einem Handgriff bedienen Sie also Ihr gesamtes Smart Home und Sie können nie wieder Ihre Schlüssel verlieren mit einem intelligenten Schließsystem. Mehr Tipps und Infos finden Sie unter www.abus.com.



Pressekontakt:



ABUS Security-Center

Tel.:0820795990-277

Mail: presse@abus-sc.com



Original-Content von: ABUS Security Center GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/105413