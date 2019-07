Nachdem die Aktie von OSRAM Licht (WKN: LED400) gestern zunächst vor sich hin dümpelte, kam es zwischen 16:00 und 17:00 Uhr plötzlich zu einem Kurssprung. Der Grund hierfür war ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, wonach diese erfahren haben wollte, dass sich die beiden Finanzinvestoren Bain Capital und The Carlyle Group mit kreditgebenden Banken auf eine Finanzierung der Übernahme der ehemaligen Lichttechniktochter von Siemens geeinigt hätten. Damit war klar, dass es auf jeden Fall zu einem Übernahmeangebot kommen würde.

Denn warum sollten sich Finanzinvestoren entsprechende Kredite sichern, wenn sie diese am Ende gar nicht benötigen? Fraglich war also plötzlich nur noch wann es zu einem Übernahmeangebot kommen würde und wie viel die beiden Finanzinvestoren bieten würden. Anscheinend glaubten viele Anleger an ein Übernahmeangebot in Höhe von 32,00 Euro, denn um diese Marke pendelte sich der Kurs zunächst ein. Aus meiner Sicht wären 32,00 Euro je Aktie jedoch zu wenig gewesen, zumal man mit dem Übernahmeangebot auch einige institutionelle Anleger begeistern muss.

Am Abend trat OSRAM selbst dann die Flucht nach vorn an und veröffentlichte schließlich in einer Pflichtmitteilung, dass dem Management tatsächlich eine Offerte von Bain Capital und The Carlyle Group über 35,00 Euro je Aktie vorliege. Die entsprechenden Gremien des Unternehmens, insbesondere natürlich der Aufsichtsrat, wollten daher heute ...

