Vor dem Feiertag am heutigen Unabhängigkeitstag waren US-Anleger nochmal in Kauflaune. Für einen Sprung über die 27.000er-Marke reicht es zwar nicht, aber einen neuen Rekord markierte der Dow Jones Industrial Index dennoch. Die positive Tendenz des Dow hält an und führte zu einem neuen Spitzenwert bei 26.966 Zählern, der allerdings nur knapp 15 Punkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...