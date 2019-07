Die Aktie von Nestlé setzt ihren steilen Aufwärtstrend fort, obwohl der Titel seit Jahresanfang bereits 28 Prozent im Plus liegt. Die Anleger stören sich auch nicht am Streit der Schweiz mit der EU auf dem Rücken der Anleger. Warum auch? Nestlé ist super innovativ unterwegs. Jetzt setzt der Konzern auf die Blockchain.Nestlé will Lebensmittel wie Milch auf die Blockchain verfrachten. Dazu starten die Schweizer einen Pilotversuch mit der Blockchain-Plattform OpenSC. Das Projekt soll es Konsumenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...