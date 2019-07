Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Deutsche Wohnen: Heftiger Rücksetzer - Aktienanalyse Am 18. Juni hat der Berliner Senat über das Eckpunktepapier zum "Mietendeckel" entschieden, das Grundlage für einen Gesetzentwurf werden soll, so die Experten vom "ZertifikateJournal" im Kommentar zur Deutsche Wohnen-Aktie (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...