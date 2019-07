Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Novartis-Aktien vor Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 102 Franken belassen. Alle Augen dürften sich auf das Abschneiden des Medikaments Zolgensma gegen spinale Muskelatrophie richten, prognostizierte Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, nachdem das Mittel im Mai in den USA zugelassen worden sei. Allerdings könne sich der Pharmakonzern auch entschließen, noch keine Umsätze des Mittels zu veröffentlichen./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2019 / 12:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0057 2019-07-04/16:44

ISIN: CH0012005267