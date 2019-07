Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise Osram wieder. Die Finanzinvestoren Bain und Carlyle haben Osram ein milliardenschweres Übernahmeangebot unterbreitet. Sie bieten mehr als drei Milliarden Euro für den Lichtkonzern. Bei den Verkäufen steht Nel auf dem zweiten Platz. Die Nel-Aktie kann ihre Kletterpartie der letzten Tage heute fortsetzen. Zudem gibt es neu Details zur Explosion der Tankstelle in der Nähe von Oslo.