Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Schneider Electric vor Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die aus eigener Kraft erwirtschafteten Umsätze des Industriekonzerns dürften im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sein, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Gründe hierfür seien unter anderem ein hoher Basiseffekt sowie weniger Arbeitstage im zweiten Quartal 2019./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2019 / 14:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2019-07-04/17:09

ISIN: FR0000121972