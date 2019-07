Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - GESCO-Aktienanalyse von GSC Research: Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der GESCO-Aktie (ISIN: DE000A1K0201, WKN: A1K020, Ticker-Symbol: GSC1). In 2018/19 habe die GESCO AG im zweiten Jahr in Folge vom konjunkturellen Rückenwind profitieren und auch dadurch getragen neue Rekordwerte vermelden können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...