Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA Unternehmen: Aroundtown SA ISIN: LU1673108939 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 04.07.2019 Kursziel: 9,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat am 04.07.2019 die Coverage von Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939/ Bloomberg: AT1 GR) aufgenommen. Analyst Ellis Acklin stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 9,50. Zusammenfassung: Wir hatten kürzlich die Gelegenheit, einige der Gewerbeobjekte von AT in Berlin zu besichtigen. Aroundtown kontrolliert rund EUR 2,7 Mrd. an Berliner Gewerbeimmobilien, die rund 19% seiner regionalen Präsenz ausmachen. Wir haben mehrere Hotel- und Büroimmobilien besucht, um einen tieferen Einblick in die erfolgreiche Akquisitions- und Neupositionierungsstrategie des Vermieters zu erhalten. Die gewonnenen Erkenntnisse untermauern die starke operative Performance des reifenden Geschäfts. Unterstützt von guten Marktimpulsen im Gewerbesegment erwarten wir eine Fortsetzung dieser positiven operativen Entwicklung. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen mit einem Kursziel von EUR 9,50. First Berlin Equity Research on 04/07/2019 initiated coverage on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939/ Bloomberg: AT1 GR). Analyst Ellis Acklin placed a BUY rating on the stock, with a EUR 9.50 price target. Abstract: We recently had an opportunity to tour several of AT's commercial assets around Berlin. Aroundtown controls some EUR 2.7bn in Berlin commercial properties constituting some 21% of its regional footprint. We stopped by several hotel and office properties to gain deeper insight into the landlord's successful acquisition and repositioning strategy. The gleaned insight underscores the strong operational performance of the maturing business. We expect the positive operational trajectory to continue supported by good commercial market dynamics. Our rating remains Buy with a EUR 9.5 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18397.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2019 11:01 ET (15:01 GMT)