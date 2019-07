Erwerb von weiteren Projekten im Bereich der Erneuerbaren Energien DGAP-News: Biovolt AG / Schlagwort(e): Ankauf/Expansion Erwerb von weiteren Projekten im Bereich der Erneuerbaren EnergienBiovolt AG: 04.07.2019 / 17:46 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Biovolt AG, ISIN CH0328339665, WKN A2DPVP, Tickersymbol 24B, ein Unternehmen aus der Erneuerbare-Energien-Branche, gibt bekannt, dass das Unternehmen weitere Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien erwerben konnte. Dabei handelt es sich um Solar- und Windprojekte, welche sich wie die bereits im Besitz der Biovolt AG befindenden Biogasan-lagen in Belarus befinden. ++ Über die Biovolt AG Die Biovolt AG mit Sitz in Hünenberg, Schweiz, ist ein Unternehmen aus der Erneuerbare-Energien-Branche, das seit 2010 an zwei Standorten Biogasanlagen in Osteuropa betreibt und dabei zu den fünf größten Biogasanlagen in Belarus zählt. Die Produktion von umweltfreundlicher Energie ist die ideale Ergänzung zum Marktfruchtanbau, weshalb die Biogasanlagen an den Standorten Lan und Snov innerhalb landwirtschaftlicher Großbetriebe, sogenannter Kolchosen, errichtet wurden. Auf diese Art und Weise sichert sich Biovolt den Zugang zu allen notwendigen Einsatzstoffen um aus Biomasse Biogas entstehen zu lassen. Das eingezahlte Stammkapital der Biovolt AG beläuft sich auf 10 Millionen CHF, eingeteilt in 8 Millionen Aktien zu je 1,25 CHF. 04.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Biovolt AG Bösch 106 CH-6331 Hünenberg Schweiz E-Mail: energie@biovolt.ch Internet: www.biovolt.ch ISIN: CH0328339665 WKN: A2DPVP Börsen: Auslandsbörse(n) Wiener Börse (Dritter Markt (MTF)) EQS News ID: 836579 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 836579 04.07.2019 ISIN CH0328339665 AXC0207 2019-07-04/17:46