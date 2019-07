Tagesausblick für 5.7.: DAX fehlt Impulse. Immobilienaktien von niedrigen Zinsen beflügelt!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

DAX & Co traten heute mehrheitlich auf der Stelle. Nach der Nominierung von Ursula von der Leyen für den Posten der EU-Kommissionschefin und Christine Lagarde als Nachfolgerin von EZB-Chef Mario Draghi und angesichts der geschlossenen US-Börsen, fehlten heute die Impulse. So stagnierte der DAX im Bereich von 12.630 Punkten und der EuroStoxx 50 bei 3.540 Punkten. Auffällig waren derweil der Biotechnologie- und Immobiliensektor.

Die Rendite langjähriger Bundesanleihen setzte sich bei minus 0,4 Prozent fest. Edelmetalle und Öl notierten wenig verändert. Der Goldpreis schloss bei rund 1.420 US-Dollar pro Feinunze und der Preis für ein Barrel WTI Oil stagnierte bei rund USD 57 pro Barrel. Lethargie herrschte auch am Währungsmarkt. So pendelte der Euro/US-Dollar-Kurs zwischen 1,127 und 1,129 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Aurubis und Freenet profitierten heute von positiven Analystenkommentaren. Freenet knackte dabei die Widerstandsmarke bei EUR 18. Das Übernahmeangebot für Osram wird konkret und stützte den MDAX-Wert. Die Aktie von Südzucker kletterte auf den höchsten Stand seit Juni 2018. Gelingt der Ausbruch über die Widerstandsmarke von EUR 15,50 hat die Aktie weiter Luft nach oben. Unter den Sektoren präsentierten sich der Biotechnologie- und Immobiliensektor überdurchschnittlich stark. Der European Biotech Index bekam vor allem von Argenx und Eurofins Scientific Unterstützung. Der FTSE EPRA/Nareit Germany Net Total Return Index mit zahlreichen deutschen Immobilientiteln wie Grand City Property und Vonovia profitierte von der Aussicht auf weiterhin niedrige Zinsen in der Eurozone. Top-Thema des Tages war Autonomes Fahren. So meldete Baidu in diesem Bereich eine Kooperation mit Toyota und Geely. Googles Waymo verbündete sich mit dem Börenneuling Lyft und BMW besiegelte die Zusammenarbeit im Bereich "autonomes Fahren" mit Daimler. Die beiden deutschen Autobauer wollen bis 2024 autonom fahren. Derweil konnten die Münchener in den USA im Juni mehr Autos verkaufen als im Vorjahreszeitraum. ThyssenKrupp kam durch einen negativen Analystenkommentar unter Druck.

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.660/12.850 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.380/12.430/12.500 Punkte

Der DAX klopfte im Tagesverlauf mehrmals an die 161,8%-Retracementlinie von 12.660 Punkten. Ein Ausbruch gelang jedoch nicht. Vielmehr wächst das Risiko eines Rücksetzers bis in den Bereich von 12.500 Punkte. Solange diese Marke jedoch hält besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis 12.850 Punkte. Eine Konsolidierung bis 12.430 Punkte würde das insgesamt Bullishe Bild ebenfalls noch nicht trüben. Unterhalb dieser Marke könnte die Stimmung jedoch drehen.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 17.04.2019 - 04.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 05.07.2014 - 04.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 3,02 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 5,02 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 04.07.2019; 17:18 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte .

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 5.7.: DAX fehlt Impulse. Immobilienaktien von niedrigen Zinsen beflügelt! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).