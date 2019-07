Die Sozialdemokraten haben keinen Parteivorsitzenden und sie sind sauer, dass ausgerechnet Ursula von der Leyen Präsidentin der EU-Kommission werden soll. Dennoch waren sie in dieser Woche auch in Feierlaune. "Wir sagen Happy Birthday, Mindestlohn!" verkündete die Partei am 3. Juli per Twitter. "Mehr als 3,5 Millionen Menschen profitieren heute von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...