Die IBC2019 präsentiert brandneue, zum Nachdenken anregende, stimulierende und wegweisende Konferenzinhalte sowie aktuelle Technologiedebatten, die neue Anregungen für die weltweit einflussreichste Medien-, Entertainment- und Technologiemesse liefern werden. Alle Teilnehmer werden auf der weltweit führenden IBC-Konferenz, die in diesem Jahr unter dem Motto Consumers First: A New Era in Media steht, neue Impulse erhalten.

Die Content Steering Group (CSG) der IBC umfasst Experten und Meinungsführer verschiedener Branchen, die von der IBC zusammengebracht wurden. Sie sind die treibende Kraft der diesjährigen Konferenz und bilden die Basis für ein überzeugendes Veranstaltungsprogramm, das sich mit den größten Chancen und Herausforderungen der Branche befasst.

Die Hauptreferenten werden den Ton für die gesamte Veranstaltung vorgeben, den aktuellen Stand der Branche untersuchen und ihre Visionen für die Zukunft darlegen. Zu den Referenten zählen Cécile Frot-Coutaz, Leiterin für die Region EMEA bei YouTube, Arnaud de Puyfontaine, Chairman von Vivendi, sowie Max Amordeluso, EU Lead Evangelist von Amazon Alexa.

Die Hauptkonferenz gliedert sich in fünf neue Bereiche. Die Tagesschwerpunkte liegen jeweils auf den einzelnen Phasen der durchgängigen Medieninhaltskette. Sie liefern wertvolle Erkenntnisse von über 300 Experten aus aller Welt.

Create Produce: Creating Disruption liefert Einblicke in neue Technologien und Konzepte, darunter auch Interaktivität und 8K-Produktion.

liefert Einblicke in neue Technologien und Konzepte, darunter auch Interaktivität und 8K-Produktion. Manage: Automating Media Supply Chains befasst sich mit KI und anderen neuen Technologien, mit denen sich erfolgreichere Medienlieferketten schaffen lassen.

befasst sich mit KI und anderen neuen Technologien, mit denen sich erfolgreichere Medienlieferketten schaffen lassen. Publish: Embracing the Platform Revolution präsentiert neue Geschäftsmodelle, die für die Branche wegweisend sind.

präsentiert neue Geschäftsmodelle, die für die Branche wegweisend sind. Consume: Engaging Consumer Experiences beschäftigt sich mit den Konsumgewohnheiten der Verbraucher und der Fanbetreuung der Zukunft.

beschäftigt sich mit den Konsumgewohnheiten der Verbraucher und der Fanbetreuung der Zukunft. Monetise:Scaling Audiences and Revenues beleuchtet Markenunternehmen als Broadcaster und neue Werbemodelle.

In den einzelnen Bereichen wird es darüber hinaus auch Tech Talks geben. Hier werden hochaktuelle Fachbeiträge und ausführliche Diskussionen über die Technologie für die Medieninhaltskette vorgestellt.

Auf dem Programm der IBC steht erfreulicherweise wieder die Bühne der Global Gamechangers. Hier versammeln sich führende Innovatoren und wegweisende Neuerer aus dem gesamten Medien-, Entertainment- und Technologiespektrum, um über ihre Erfolge zu sprechen und die Debatte anzuregen. Gary Shapiro, President und CEO der Consumer Technology Association, Jane Turton, CEO von All3Media sowie Lisa Opie, Geschäftsführerin des Bereichs UK Production von BBC Studios, zählen zu den Referenten, die ihre Teilnahme zugesagt haben und sich in den Meinungs- und Erfahrungsaustausch einbringen werden.

Der E-Sport ist wohl der am schnellsten wachsende Sektor der Branche. Er spielt bei der IBC2019 eine wichtige Rolle, verzeichnet er doch weiterhin ein beispielloses globales Wachstum. Das IBC Esports Showcase, das von ESL, Lagardère und EVS unterstützt wird, feiert Premiere auf der IBC. Es handelt sich um ein vollwertiges E-Sport-Turnier, das im Auditorium stattfindet. Es vermittelt die Spannung und das Engagement der Fans bei E-Sport-Veranstaltungen und verdeutlicht gleichzeitig die Größe und den Umfang einer typischen Veranstaltung. Im Rahmen des Showcase wird auch eine Reihe von Grundsatzvorträgen, Podiumsdiskussionen, Keynotes und Interviews rund um das Thema E-Sport stattfinden.

Durch eine spannende neue Zusammenarbeit von IBC und TM Forum werden erstmals die Medien-Telecom-Katalysator-Projekte auf der IBC vorgestellt. Drei einzigartige Katalysator-Projekte werden offene Innovationen zwischen der Telekommunikations- und der Medienbranche voranbringen. Beteiligt sind unter anderem Al Jazeera, Associated Press, BBC R&D und RTÉ. Das Thema ist die Nutzung von 5G, KI und Datenmanagement, um geschäftliche und technische Herausforderungen zu lösen und den Kundenservice zu verbessern.

The Big Screen bietet ein atemberaubendes Veranstaltungs- und Vorführungsprogramm, bei dem die Vorteile modernster Kinoprojektions- und Soundtechnik voll ausgeschöpft werden. Es werden Produktionen der Natural History Unit von BBC Studios sowie die nächste große Naturdokumentation von David Attenborough und in einer exklusiven Vorführung die Folge "Die Lange Nacht" von "Game of Thrones" gezeigt. Anlässlich der Premiere von Toy Story 4 werden auch Mitglieder des Teams von Toy Story anwesend sein. The Big Screen ist also einer der diesjährigen Programmpunkte, die man auf keinen Fall verpassen sollte.

Die preisgekrönte Nachrichtensprecherin und Journalistin Kirsty Wark leitet in diesem Jahr das ausschließlich geladenen Führungskräften vorbehaltene Leaders' Forum, das erneut neben dem Cyber Security Forum und dem Telco Media Innovation Forum auf dem Veranstaltungsprogramm steht und die einflussreichsten Führungskräfte aus der Branche vereint, die über die Zukunft der Branche diskutieren und debattieren werden.

Die renommierte Verleihung der IBC Awards findet am Sonntag, den 15. September statt und würdigt die besten Leistungen der Branche. In diesem Jahr werden auf der IBC zwei weitere, neue Preise verliehen: Mit dem Young Pioneer Award werden das herausragende Engagement, der Ehrgeiz und die Erfolge junger Fachkräfte in kreativen, technischen, kaufmännischen oder strategischen Positionen gewürdigt; der Social Impact Award zeichnet eine Unternehmensinitiative bzw. -kampagne aus, die die Welt zum Besseren verändert.

Melden Sie sich hier für die IBC2019 an: show.ibc.org

Weitere Informationen über zusätzliche Referenten und Programmpunkte bei der IBC2019 folgen in den kommenden Wochen.

## ENDE ##

Über die IBC

Die IBC ist die weltweit einflussreichste Medien-, Entertainment- und Technologiemesse. Sie zieht mehr als 55.000 Teilnehmer aus über 150 Ländern an und vereint eine sehr angesehene und der Peer-Review unterzogene Konferenz mit einer Ausstellung, auf der mehr als 1700 führende Anbieter modernste Technologie vorstellen. Zusätzlich zur Messe und Konferenz von Weltrang umfasst die IBC auch die IBC Daily, IBCTV und IBC365.

IBC365 stellt das ganze Jahr über Erkenntnisse und Meinungen von führenden Journalisten der Branche zu aktuellen Themen und wichtigen Trends bereit, ergänzt durch aufschlussreiche Whitepapers, begutachtete Fachbeiträge, sehr ansprechende Webinare und eine umfangreiche Video-Bibliothek.

Daten der IBC2019

Konferenz: 13.-17. September 2019

Messe: 13.-17. September 2019

Weitere Informationen über die IBC2019 finden Sie unter: show.ibc.org

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190704005306/de/

Contacts:

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Amy Swallow, Bubble Agency

E-Mail: amys@bubbleagency.com

Tel.: +44 0203 137 1051