Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Donnerstag war ein guter Tag für Anleger in Aktien oder Anleihen. Die Anleihen eilen aktuell von Hoch zu Hoch, die deutsche Zehnjahresrendite ist inzwischen bei irrwitzigen minus 0,40 Prozent angelangt. Damit ist sie unter den Einlagensatz der Europäischen Zentralbank gefallen. Und vieles deutet darauf hin, dass die Hausse bei den Anleihen noch nicht vorbei ist. Wer Geld auf seinem Konto hat und keine Anleihen kaufen will, bei deren Fälligkeit er weniger zurückbekommt als er bezahlt hat, schaut dieser Tage am Aktienmarkt vorbei. Der DAX lieferte einmal m ehr ein Jahreshoch, er schloss 0,1 Prozent höher bei 12.630 Punkten.

Nach einem schwungvollen Start ebbte das Geschäft indes zusehends ab. Am Nachmittag fehlten dann die Impulse von der Wall Street, die auf Grund des Unabhängigkeitstages geschlossen blieb. Mietpreisbremse hin oder her, die Immobilienwerte gehören zu den Gewinnern niedriger Zinsen. Der Immobilienindex am deutschen Aktienmarkt legte um 1,4 Prozent zu, Vonovia im DAX um 1,1 Prozent.

Osram-Aktienkurs bleibt unter Gebotspreis

Auf Unternehmensseite stand Osram im Blickpunkt. Die Finanzinvestoren Bain und Carlyle haben ein Angebot für 35 Euro je Aktie abgegeben. Der Kurs stieg aber lediglich auf 32,50 Euro und damit um 0,8 Prozent. "Der Risiko-Abschlag bei Osram ist gerechtfertigt", sagt ein Händler. "Keiner kennt die Details", so ein Händler. Deshalb werde das Risiko eines Scheiterns momentan noch relativ hoch gewichtet. Zwar sei das Angebot verbindlich. Andererseits kenne niemand die Mindestannahmequote. Daneben sei offen, wie sich Osram positioniert.

Die Aktie von Thyssenkrupp kam im Tagesverlauf unter Druck. Im Handel wurde auf eine Verkaufsempfehlung aus dem Hause Metzler verwiesen. Das Kursziel von 9,50 Euro würde ein Abwärtspotenzial von rund 25 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten. Der Wert schloss 2,1 Prozent leichter bei 12,36 Euro.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 54,7 (Vortag: 70,4) Millionen Aktien im Wert von rund 2,03 (Vortag: 2,94) Milliarden Euro. Es gab 19 Kursgewinner und 11 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.629,90 +0,11% +19,61% DAX-Future 12.620,00 +0,15% +19,33% XDAX 12.632,17 -0,25% +19,39% MDAX 26.063,37 +0,19% +20,73% TecDAX 2.944,30 +0,12% +20,17% SDAX 11.534,63 +0,27% +21,30% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,90 23 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2019 11:52 ET (15:52 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.