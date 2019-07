DAX-Anleger warten auf neue Impulse, endlich Klarheit bei Osram

Am heutigen Donnerstag zeigte sich der DAX nur wenig bewegt. Trotzdem reichte es noch zu einem neuen Jahreshoch. So richtig spannend dürfte es erst morgen zugehen.

Das war heute los. Trotz eines neuen Jahreshochs wollte bei DAX-Anlegern keine richtige Jubelstimmung aufkommen. Zum einen fehlten die Impulse aus Übersee. Die Wall Street legte feiertagsbedingt eine Pause ein. Zum anderen warten auch Investoren hierzulande auf wichtige Konjunkturdaten. Zum Ende dieser Woche steht die Bekanntgabe der neuesten US-Arbeitsmarktdaten an. So kurz vor diesem Termin wollten sich Anleger offenbar nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen und warteten stattdessen lieber ab.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX gehörte die Continental-Aktie (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004) zu den Tagesgewinnern. Das Papier legte zeitweise etwas mehr als 2 Prozent an Wert zu. Der Reifenhersteller und Automobilzulieferer stoppte damit die schwache Entwicklung der vergangenen Tage. Kurz nach dem G20-Gipfel in Japan und dem "Waffenstillstand" im Handelsstreit zwischen China und den USA war die Continental-Aktie kurzfristig in die Höhe geschossen, während in den vergangenen Tagen schnell Gewinnmitnahmen einsetzten. Damit war es heute offenbar vorbei.

