Blackstone Resources AG (SWX: BLS) ("Blackstone") hat sich mit verschiedenen strategischen Partnern aus Deutschland, Belgien, Polen, Österreich, England und der Schweiz vereint. Blackstone hat ein eigenes Forschungsteam aufgebaut und wird dieses finanzieren. Dieses Team umfasst Spezialisten verschiedener Gebiete des Fraunhofer Institutes in Offenburg und Goslar sowie der Technischen Universität Clausthal und Braunschweig.

Dies ist Teil des Forschungs- und Entwicklungsprogramms der Blackstone auf dem Gebiet Batterie-Technologie, welches auch ein geplantes 200 Mio. Investment-Projekt umfasst. Dieses Projekt wird teilweise durch Blackstone finanziert. Der Rest kommt aus dem Förderprogramm des deutschen Ministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten und Energie (BMWi). Blackstone hat das Nötige beantragt; es wird mit einem Entscheid in nächster Zukunft gerechnet.

Das Weltklasse-Forschungs-Team wird eine Anzahl von Zielen zu verfolgen. Sie werden neue Produktions-Technologien für die geplante Batterie-Produktion entwickeln und wird auch die Entwicklung und Austesten neuer Technologien von Festzellen umfassen, sowie ebenfalls neue Produktionstechnologien wie das 3D-Printing.

Elektrische Fahrzeuge vertrauen heute auf Lithium-Ionen Batterien, welche hauptsächlich aus Batterie-Metallen und flüssigen Elektrolyten zusammengesetzt sind. Schrittweise Änderungen in der Zusammensetzung der Batterien haben zu Verbesserungen geführt, aber um einen grossen Schritt vorwärts zu machen, muss die angewandte Technologie verändert werden. Feststoff -Batterien mit festen Elektrolyten stellen den nächsten Schritt der technischen Entwicklung dar.

Diese Batterien ermöglichen ein schnelleres Laden, eine erhöhte Kapazität und eine langsamere Entladung. Ein weiterer Vorteil: viele Brand-Risiken, welche mit den dichten Lithium-Batterien verbunden sind, werden eliminiert.

Das ist der Grund, warum Blackstone an die Zukunft der Festzellen-Batterie Technologie glaubt. Gesellschaften wie Panasonic oder Toyota haben bereits strategische Partnerschaften gegründet, um diese Art Technologien hervorzubringen. Tesla investiert ebenfalls in diese Festzellen-Technologie, um die Leistungen seiner Fahrzeuge zu verbessern.

Festzellentechnologie wird einen wichtigen Einfluss auf die Industrie der elektrischen Fahrzeuge haben; dies ist der Grund warum Blackstone stark auf diesem Sektor Investieren wird.

Blackstone Resources AG ist eine schweizerische Holdinggesellschaft mit Sitz in Baar, Kanton Zug, die sich auf den Bereich Primärmetalle für den Batteriemarkt konzentriert. Darüber hinaus errichtet, entwickelt und betreibt sie Raffinerien für Gold und Batteriemetalle. Sie bietet direkte Beteiligungen an richtungweisenden Batteriemetalle an, da aufgrund der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen grosse Mengen dieser Metalle wie Kobalt, Molybdän, Graphit und Lithium benötigt werden. Blackstone Resources hat zudem ein Forschungsprogramm über neue Batterietechnologie gestartet und hat das international anerkannte Batteriecodesystem BBC entwickelt.

