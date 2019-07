Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag etwas zugelegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,14 Prozent auf 173,91 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,402 Prozent. Mit 0,4119 Prozent wurde zeitweise ein Rekordtief erreicht. Damit liegt die Rendite unter dem Einlagensatz der Europäischen Zentralbank (EZB) von minus 0,40 Prozent.

Der Chef der finnischen Notenbank hatte die Spekulationen auf eine weitere geldpolitische Lockerung in der Eurozone gestützt. Man sollte den jüngsten Konjunkturabschwung nicht als einen übergangsweisen Rücksetzer betrachten, sagte Olli Rehn, der auch im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) über die Geldpolitik mitentscheidet, der "Börsen-Zeitung". Als mögliche Reaktionen der EZB nannte er Zinssenkungen oder neue Anleihekäufe. Der Anleihemarkt reagierte kaum auf die Aussagen.

An den Märkten bewegte sich ansonsten wegen des Unabhängigkeitstages in den USA wenig. In den Vereinigten Staaten sind die Börsen aufgrund des Feiertags geschlossen. Wichtige Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht. Anleger warten auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wird./jsl/he

