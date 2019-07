Ausgerechnet Hertha BSC, der Bundesligaklub mit der schlechtesten Bilanz, soll nach dem Einstieg von Lars Windhorst mehr als Borussia Dortmund wert sein. Dabei stopft der umstrittene Investor vor allem Löcher.

Der spektakuläre Einstieg des einstige Wunderkindes und heute umstrittenen Investors Lars Windhorst bei Fußball-Bundesligist Hertha BSC Berlin dürfte den Hauptstadtclub nicht annähernd in die erhofften Sphären von internationalen Clubs wie Real Madrid oder dem FC Bayern München katapultieren. Denn die Hertha BSC GmbH Co. KGaA, in die Windhorst nun einsteigt, weist in ihrer letzten Bilanz vor allem eines aus: tiefe Löcher.

Fantasiezahlen

Die Hertha hat eigenen Angaben zufolge eine strategische Partnerschaft mit Windhorsts Investmentfirma Tennor Holding geschlossen. Die Vereinbarung umfasse ein zeitlich unbegrenztes Eigenkapital-Investment über vorerst 125 Millionen Euro. Windhorst erhalte dafür eine Beteiligung von zunächst 37,5 Prozent an der GmbH & Co. KGaA, in die der Verein die Lizenzspielerabteilung ausgegliedert hat.

Darüber hinaus könne er seine Anteile auf 49,9 Prozent aufstocken, zu einem "höheren Preis", wie es heißt. In zahlreichen Presseberichten wurde kolportiert, Windhorst werde für die weiteren 12,4 Prozent der Anteile 100 Millionen oder gar erneut 125 Millionen Euro bezahlen - das wäre im Vergleich also deutlich mehr Geld pro Anteil als bisher. Wer diese Zahlen in die Welt gesetzt hat, ist unbekannt, der Bundesligist selbst offiziell jedenfalls nicht. Auf Anfrage teilte Hertha mit, dass die Medien, die die Zahl über 100 Millionen zitierten, offenbar "davon ausgehen würden, dass der Wert von Hertha BSC in dieser Zeit bis zum Erwerb weiterer Anteile weiter steigen wird".

Absurde Annahmen

Das jedoch ist eine absurde Annahme. Denn auf dieser Basis würde die "alte Dame", wie Hertha BSC liebevoll in Fußballkreisen genannt wird, dann mal eben mit 800 Millionen bis zu einer Milliarde Euro bewertet ...

