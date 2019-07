Genel Energy PLC (GENL) Genel Energy PLC: Transaction in Own Shares 04-Jul-2019 / 17:29 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 04 July 2019 Genel Energy plc (the 'Company') Transaction in Own Shares Genel Energy plc announces that on 4 July 2019 it has purchased a total of 117,540 ordinary shares of 10 pence each in the Company as part of the Company's buyback programme announced on 25 June 2019. Volume weighted average price per share 197.3559 pence Highest price Per Share 198.0000 pence Lowest price Per Share 196.2000 pence The Company currently intends to hold the purchased shares as treasury shares. Following this purchase, Genel Energy plc holds 1,335,788 ordinary shares in treasury, and has 278,912,410 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Aggregated Information Exchange venue Volume weighted average price Aggregated volume BATP 197.1197 34983 XUBS 197.3946 17604 MSSI 197.1617 15533 TRQM 197.6716 13235 XLON 197.4359 10458 CHID 197.5385 6129 BATD 197.7500 5209 SGMY 197.4428 3971 AQXE 197.7087 3433 MSAX 197.5000 1924 JPSI 197.3981 1496 CHIX 197.6000 1300 BATE 198.0000 1264 UBSY 197.6000 366 SGMX 196.2567 323 BCSI 196.2000 220 BLOX 196.4022 92 Transaction Details In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a schedule of individual trades executed on behalf of the Company by Canaccord Genuity Wealth Limited is set out below: Price Date Time Quantity Exchange Trade ID (pence) Venue 196.5 04.07.2019 08:24:32 1695 GSCO 00050751945TRLO0 196.5 04.07.2019 08:24:32 949 BTELCHL 00050751943TRLO0 196.6 04.07.2019 08:24:32 1923 MSAL 00050751947TRLO0 196.3 04.07.2019 08:33:08 45 LNEL 00050752201TRLO0 196.3 04.07.2019 08:33:08 45 LNEL 00050752200TRLO0 196.3 04.07.2019 08:33:08 44 LNEL 00050752198TRLO0 196.3 04.07.2019 08:33:08 45 LNEL 00050752204TRLO0 196.3 04.07.2019 08:33:08 45 LNEL 00050752203TRLO0 196.6 04.07.2019 08:33:08 261 BTELCHL 00050752197TRLO0 196.2 04.07.2019 08:35:08 50 LNEL 00050752244TRLO0 196.3 04.07.2019 08:35:08 50 LNEL 00050752242TRLO0 196.2 04.07.2019 08:35:08 232 LNEL 00050752246TRLO0 196.2 04.07.2019 08:35:08 50 LNEL 00050752243TRLO0 196.2 04.07.2019 08:40:00 220 BARAL 00050752413TRLO0 196.2 04.07.2019 08:40:54 510 UBSAL 00050752435TRLO0 196.2 04.07.2019 08:40:54 1310 BTELCHL 00050752434TRLO0 196.5 04.07.2019 08:47:16 47 LNEL 00050752553TRLO0 196.5 04.07.2019 08:47:16 729 UBSAL 00050752551TRLO0 196.5 04.07.2019 08:47:16 46 LNEL 00050752558TRLO0 196.5 04.07.2019 08:47:16 47 LNEL 00050752557TRLO0 196.6 04.07.2019 08:47:16 131 BTELCHL 00050752552TRLO0 196.5 04.07.2019 08:48:02 134 LNEL 00050752588TRLO0 196.5 04.07.2019 08:48:02 132 LNEL 00050752582TRLO0 196.5 04.07.2019 08:48:02 113 LNEL 00050752585TRLO0 196.5 04.07.2019 08:48:02 135 LNEL 00050752584TRLO0 196.4 04.07.2019 08:49:03 1178 MSAL 00050752606TRLO0 196.2 04.07.2019 08:49:04 76 LNEL 00050752608TRLO0 196.4 04.07.2019 08:49:19 1135 MSAL 00050752611TRLO0 196.2 04.07.2019 08:50:16 643 DEUAL 00050752631TRLO0 196.2 04.07.2019 08:50:16 1047 BTELCHL 00050752629TRLO0 196.4 04.07.2019 08:53:36 911 MSAL 00050752702TRLO0 196.4 04.07.2019 08:56:13 847 MSAL 00050752767TRLO0 196.2 04.07.2019 08:57:48 551 BTELCHL 00050752812TRLO0 196.2 04.07.2019 09:00:05 782 DEUAL 00050752856TRLO0 196.2 04.07.2019 09:00:05 678 BARAL 00050752855TRLO0 196.2 04.07.2019 09:00:05 231 BTELCHL 00050752853TRLO0 197.2 04.07.2019 09:34:04 5000 CANA 00050754152TRLO0 197.2 04.07.2019 09:42:21 610 UBSAL 00050754339TRLO0 197.2 04.07.2019 09:42:21 610 GSCO 00050754340TRLO0 197.2 04.07.2019 09:42:22 725 UBSAL 00050754343TRLO0 197.2 04.07.2019 09:42:22 1925 UBSAL 00050754345TRLO0 196.9 04.07.2019 09:42:24 1130 UBSAL 00050754347TRLO0 196.4 04.07.2019 09:42:24 1931 UBSAL 00050754349TRLO0 196.4 04.07.2019 09:42:26 1002 UBSAL 00050754351TRLO0 197.4 04.07.2019 12:22:38 1184 UBSAL 00050758380TRLO0 197.6 04.07.2019 13:47:43 684 UBSAL 00050760366TRLO0 197.6 04.07.2019 13:47:43 154 BTELCHL 00050760368TRLO0 197.6 04.07.2019 13:47:43 2000 GSCO 00050760370TRLO0 197.6 04.07.2019 13:47:44 44 LNEL 00050760372TRLO0 197.6 04.07.2019 13:47:44 824 UBSAL 00050760374TRLO0 197.6 04.07.2019 13:47:44 551 BTELCHL 00050760376TRLO0 197.6 04.07.2019 13:48:15 2273 MSAL 00050760400TRLO0 197.4 04.07.2019 13:48:16 2273 GSCO 00050760402TRLO0 197.6 04.07.2019 13:48:46 863 BTELCHL 00050760424TRLO0 197.5 04.07.2019 13:53:38 1924 UBSAL 00050760591TRLO0 197.5 04.07.2019 13:53:38 76 BTELCHL 00050760590TRLO0 197.5 04.07.2019 13:53:38 988 DEUAL 00050760594TRLO0 197.5 04.07.2019 13:53:38 1924 MSAL 00050760596TRLO0 197.5 04.07.2019 13:53:38 645 BARAL 00050760597TRLO0 197.5 04.07.2019 13:53:38 1924 SGAL 00050760600TRLO0 197.6 04.07.2019 13:53:38 724 UBSAL 00050760602TRLO0 197.5 04.07.2019 13:53:38 1428 UBSAL 00050760604TRLO0 197.6 04.07.2019 13:56:00 544 UBSAL 00050760627TRLO0 197.6 04.07.2019 13:56:00 1116 GSCO 00050760629TRLO0 197.6 04.07.2019 13:56:00 415 LNEL 00050760628TRLO0 197.6 04.07.2019 13:56:01 2000 GSCO 00050760633TRLO0 197.6 04.07.2019 14:01:15 803 MSAL 00050760753TRLO0 197.6 04.07.2019 14:07:18 741 JPMAL 00050760920TRLO0 197.6 04.07.2019 14:17:19 684 DEUAL 00050761350TRLO0 197.6 04.07.2019 14:17:19 684 JPMAL 00050761349TRLO0 197.6 04.07.2019 14:17:19 684 UBSAL 00050761347TRLO0 197.6 04.07.2019 14:17:19 684 INST 00050761346TRLO0 197.6 04.07.2019 14:17:19 684 BTELCHL 00050761345TRLO0 197.6 04.07.2019 14:23:47 296 BARAL 00050761488TRLO0 197.6 04.07.2019 14:23:47 421 BTELCHL 00050761486TRLO0 197.6 04.07.2019 14:25:00 366 UBSAL 00050761505TRLO0 197.6 04.07.2019 14:25:00 366 DEUAL 00050761511TRLO0 197.6 04.07.2019 14:25:00 366 BARAL 00050761510TRLO0 197.6 04.07.2019 14:25:00 366 GSCO 00050761509TRLO0 197.6 04.07.2019 14:25:00 183 CIDM 00050761514TRLO0 197.6 04.07.2019 14:25:00 366 BTELCHL 00050761506TRLO0 197.6 04.07.2019 14:26:29 211 MSAL 00050761543TRLO0 197.6 04.07.2019 14:26:43 1332 MSAL 00050761546TRLO0 197.6 04.07.2019 14:26:56 1205 MSAL 00050761551TRLO0 197.2 04.07.2019 15:21:28 755 JPMAL 00050763283TRLO0 197.3 04.07.2019 15:21:29 1690 GSCO 00050763287TRLO0 197.6 04.07.2019 15:28:54 1692 BTELCHL 00050763603TRLO0 197.6 04.07.2019 15:36:07 975 MSAL 00050763927TRLO0 197.6 04.07.2019 15:37:58 1336 MSAL 00050763969TRLO0 197.4 04.07.2019 15:38:00 2025 LNEL 00050763971TRLO0 197.3 04.07.2019 15:41:17 1697 GSCO 00050764042TRLO0 197.3 04.07.2019 15:43:19 717 BTELCHL 00050764071TRLO0 197.6 04.07.2019 15:49:09 1404 MSAL 00050764265TRLO0 197.6 04.07.2019 15:51:07 1695 BTELCHL 00050764339TRLO0 197.6 04.07.2019 15:54:42 717 DEUAL 00050764399TRLO0 197.6 04.07.2019 15:57:30 1616 GSCO 00050764465TRLO0 197.6 04.07.2019 15:57:30 50 LNEL 00050764466TRLO0 197.6 04.07.2019 15:57:30 807 UBSAL 00050764464TRLO0 197.6 04.07.2019 15:57:30 50 LNEL 00050764468TRLO0 197.5 04.07.2019 15:57:31 1698 GSCO 00050764472TRLO0 197.5 04.07.2019 15:57:41 1788 GSCO 00050764477TRLO0 197.5 04.07.2019 15:57:41 1786 GSCO 00050764478TRLO0 197.5 04.07.2019 15:57:41 1786 GSCO 00050764479TRLO0 197.5 04.07.2019 15:57:41 2218 GSCO 00050764480TRLO0 197.6 04.07.2019 15:58:14 1300 BARAL 00050764499TRLO0 197.6 04.07.2019 15:58:14 1312 BARAL 00050764506TRLO0 197.6 04.07.2019 15:58:14 275 BARAL 00050764504TRLO0 197.6 04.07.2019 15:58:14 190 BARAL 00050764503TRLO0 197.6 04.07.2019 15:58:14 683 BARAL 00050764502TRLO0 197.6 04.07.2019 15:58:14 1500 BARAL 00050764501TRLO0 197.6 04.07.2019 15:58:14 2500 BARAL 00050764500TRLO0 197.6 04.07.2019 16:05:33 118 BARAL 00050764883TRLO0 197.6 04.07.2019 16:20:31 2313 BARAL 00050765554TRLO0 197.6 04.07.2019 16:20:31 688 BARAL 00050765556TRLO0 197.6 04.07.2019 16:21:12 289 BARAL 00050765583TRLO0 197.6 04.07.2019 16:24:56 112 BARAL 00050765807TRLO0 197.6 04.07.2019 16:26:55 364 BARAL 00050765882TRLO0

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 04, 2019 12:30 ET (16:30 GMT)