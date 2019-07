Die wichtigsten osteuropäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag überwiegend zugelegt. Insgesamt jedoch hielten sich die Bewegungen in Grenzen, da in den USA wegen des Unabhängigkeitstages nicht gehandelt wurde.

Der Warschauer Wig-30 stieg um 0,32 Prozent auf 2706,90 Punkte. Der breiter gefasste Wig legte um 0,36 Prozent auf 60 888,98 Zähler zu.

Einer Schätzung des zuständigen polnischen Ministeriums zufolge war die Arbeitslosenquote im Juni zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 5,3 Prozent gesunken. Das ist das niedrigste Niveau seit 28 Jahren.

Bei den Einzelwerten schlossen die Aktien des Mineralölkonzerns Grupa Lotos gut 5 Prozent höher. Die Papiere von PGNiG zogen um rund 3 Prozent an. Dem gegenüber fielen die Anteilsscheine der MBank um mehr als 2 Prozent.

Der tschechische Leitindex PX stieg um 0,27 Prozent auf 1052,10 Punkte. Für politische Turbulenzen sorgte derweil der Streit um die Abberufung des Kulturministers Antonin Stanek. Präsident Milos Zeman weigert sich entgegen einem Regierungsbeschluss, den Sozialdemokraten gegen seinen Parteikollegen Michal Smarda auszuwechseln. Der Präsident erfülle damit nicht seine verfassungsmäßigen Pflichten, kritisiert der oberste Verfassungsrichter Tschechiens.

An der Spitze des PX gewann die Prager Notierung der Vienna Insurance Group 1,52 Prozent. Dahinter folgten die Anteilsscheine des Textilkonzerns Pegas Nonwovens, die um gut 1 Prozent stiegen, und die tschechische Notierung der Erste Group mit einem Aufschlag von ebenfalls mehr als 1 Prozent.

Mit Abstand schwächster Wert im Prager Leitindex waren die Papiere des Spirituosenkonzerns Stock. Sie gaben um 2,67 Prozent nach.

Der ungarische Leitindex Bux aber bewegte sich mit minus 0,03 Prozent auf 40 972,92 Punkte kaum vom Fleck. Die Umsätze der ungarischen Einzelhändler waren zuletzt überraschend schwach gewachsen.

Die Schwergewichte im Leitindex gaben ebenfalls überwiegend nach. Die Papiere des Mineralölkonzerns MOL verloren 0,20 Prozent und die Aktien von MTelekom büßten 0,35 Prozent ein.

Der Moskauer RTS-Index wiederum schloss 0,71 Prozent höher bei 1411,53 Punkten./rai/APA/la/fba

