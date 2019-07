Mannheimer Morgen zum möglichen Anstieg der Kurzarbeit Überschrift: Anlass zur Hoffnung Fast jedes zehnte Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes rechnet in naher Zukunft mit Kurzarbeit - ein besorgniserregender Wert. Jetzt steht fest, dass aus der vielzitierten Unsicherheit der vergangenen Monate tatsächliche Rückgänge bei Aufträgen, Umsätzen und Gewinnen werden. Die Konjunktur kühlt sich merklich ab, für Alarmismus ist es aber wohl noch zu früh. Stand jetzt ist die deutsche Wirtschaft von einer Rezession - einem Wachstumsrückgang zwei Quartale in Folge - noch ein gutes Stück entfernt. Und wenigstens zwei Umstände lassen hoffen. Zum einen haben die deutschen Unternehmen den längsten Aufschwung der Geschichte hinter sich. Jede Firma muss in dieser Zeit vorgesorgt haben und dementsprechend nun eine Schwächephase durchstehen können. Zum anderen kann die Industrie Kurzarbeit in Anspruch nehmen. Die finanzielle Hilfe der Bundesagentur der Arbeit ist während der Finanzkrise gestärkt worden und hat unzählige Jobs gerettet, als die Wirtschaft 2009 in die Knie ging. Viele Länder beneiden Deutschland deshalb um die Kurzarbeit. Auch wenn die kommenden Monate nicht leicht werden: Dank der Kurzarbeit können die Beschäftigten noch einigermaßen beruhigt in die Zukunft schauen. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Florian Kranefuß - Sprecher der Geschäftsführung Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer

