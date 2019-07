Stuttgart (ots) - Sie hat sich verrannt. Wieder einmal. Ohne Not und Verstand. Wenn die SPD glaubt, jetzt in einer Art und Weise Stimmung gegen Ursula von der Leyen machen zu müssen, zeugt das in manchen Winkelzügen von einer geradezu mitleiderregenden Naivität. Schlimmer noch: von dem perfiden wie untauglichen Versuch, kritikwürdige europäische Entscheidungsabläufe einer Person anzulasten, die als Verteidigungsministerin umstritten sein mag, aber trotzdem als EU-Kommissionspräsidentin alles andere wäre als eine schlechte Besetzung. Die SPD nimmt es im Fall von der Leyen offensichtlich in Kauf, innen- und außenpolitisch verbrannte Erde zu hinterlassen. Dabei hat sie maßgeblich selbst dazu beigetragen, dass sich im Europäischen Parlament keine Mehrheit für einen Spitzenkandidaten hatte finden lassen.



