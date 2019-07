Luz (C-BC) Bidco GmbH: Bain Capital Private Equity und The Carlyle Group kündigen freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für OSRAM an DGAP-News: Luz (C-BC) Bidco GmbH / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Sonstiges Luz (C-BC) Bidco GmbH: Bain Capital Private Equity und The Carlyle Group kündigen freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für OSRAM an 04.07.2019 / 22:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bain Capital Private Equity und The Carlyle Group kündigen freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für OSRAM an * Äußerst attraktiver Angebotspreis von EUR 35,00 je Aktie - entspricht einer Prämie von 27,7 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie im Monat vor dem 3. Juli 2019, dem Tag der Veröffentlichung der ad-hoc Mitteilung von OSRAM * Vorstand und Aufsichtsrat von OSRAM unterstützen Übernahmeangebot vollumfänglich * Angebot ist Ergebnis eines umfangreichen Due-Diligence-Prozesses und intensiver Verhandlungen * Angebot steht unter Vorbehalt einer Mindestannahmeschwelle von 70 Prozent aller ausstehenden OSRAM-Aktien München, 4. Juli 2019 - Luz (C-BC) Bidco GmbH, eine Holdinggesellschaft, die von Investmentfonds, die von Bain Capital Private Equity ("Bain Capital") und The Carlyle Group ("Carlyle") (gemeinsam die "Investoren") beraten werden und/oder mit diesen verbunden sind, gemeinsam kontrolliert wird, kündigt heute ihre Entscheidung an, den Aktionären der OSRAM Licht AG ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der OSRAM Licht AG ("OSRAM" oder das "Unternehmen") abzugeben (das "Angebot"). OSRAM ist ein international tätiger Konzern in der Beleuchtungstechnologie, der über ein breites Portfolio an Beleuchtungs- und Photonikprodukten für die Bereiche Automobil, Industrie, Mobilfunk und Infrastruktur verfügt. Bis Anfang 2018 profitierte OSRAM von einer starken Nachfrage und einem besonders günstigen Marktumfeld in Folge von Lieferengpässen bei LEDs. Seither sieht sich das Unternehmen jedoch zunehmend mit strategischen und operativen Herausforderungen konfrontiert, insbesondere, weil sich die Nachfrage in den Beleuchtungs-, Automobil- und Verbrauchermärkten insgesamt deutlich abgeschwächt hat. Zudem ist OSRAM teilweise in strukturell rückläufigen Endmärkten tätig ist. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand von OSRAM im November 2018 einen weitreichenden, langfristigen Transformations- und Restrukturierungsprozess eingeleitet. Die Investoren wollen mit dem Vorstand von OSRAM zusammenarbeiten und diesen komplexen und umfangreichen Transformations- und Reorganisationsprozess vorantreiben und beschleunigen, wozu jedoch Zeit, Engagement und Investitionen in erheblichem Umfang erforderlich sein werden. Dabei beabsichtigen die Investoren auch, umfangreiche Investitionen in zukunftsweisende Technologien zu tätigen, die die Grundlage für ein künftiges organisches Wachstum von OSRAM sein sollen. In diesem Zusammenhang sind die Investoren überzeugt, dass nur eine private Eigentümerstruktur ohne Druck und Kontrolle des Kapitalmarkts dem Vorstand von OSRAM die Möglichkeit gibt, jene Prozesse umzusetzen, die am besten für das Unternehmen und alle Interessensgruppen sind. Dies gilt gerade vor dem Hintergrund des komplexen und zyklischen Geschäfts von OSRAM. Die Investoren bieten den Aktionären von OSRAM EUR 35,00 je Aktie in bar. Dies entspricht einer äußerst attraktiven Prämie von 27,7 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie im Monat vor dem 3. Juli 2019, dem Tag der Veröffentlichung der Ad-hoc-Mitteilung von OSRAM. Dem Angebot zugrunde liegt eine Bewertung des Eigenkapitalwerts (Equity Value) von OSRAM von rund EUR 3,4 Milliarden und des Unternehmenswerts (Enterprise Value) von rund EUR 4,0 Milliarden. Der Multiple beträgt das 12,5-13-Fache des von Analysten für 2019 prognostizierten bereinigten operativen Gewinns (Adjusted EBITDA) von OSRAM von EUR 314 Millionen. In der Vergangenheit wurde das Unternehmen im Durchschnitt lediglich mit einem NTM Multiple von 6-7x bemessen. Die Investoren sind der Ansicht, dass der Kurs der Aktie aufgrund der seit November 2018 anhaltenden Übernahmespekulationen künstlich erhöht ist. Sie sind deshalb überzeugt, dass der Angebotspreis von EUR 35,00 - unabhängig von den Herausforderungen des Unternehmens - eine einmalige Gelegenheit für Aktionäre darstellt, eine maximale, sofortige und sichere Wertsteigerung ihrer OSRAM-Aktien zu erzielen. Der Vollzug des Angebots wird unter der Bedingung einer Mindestannahmeschwelle von 70 Prozent aller OSRAM-Aktien sowie weiterer üblicher Bedingungen, etwa der Erteilung kartellrechtlicher und investitionskontrollrechtlicher Genehmigungen, stehen. Vorstand und Aufsichtsrat von OSRAM unterstützen Angebot vollumfänglich Die Bestimmungen und Bedingungen des Angebots sind Ergebnis eines umfangreichen Due-Diligence-Prozesses und intensiver Verhandlungen. Sie wurden in einer Investorenvereinbarung zwischen Bain Capital, Carlyle und OSRAM festgelegt. Die Investorenvereinbarung sieht zudem bestimmte Zusicherungen von Bain Capital und Carlyle in Bezug auf den Geschäftsbetrieb, wesentliche Unternehmensteile und die Belegschaft des Unternehmens vor. Hierzu zählen auch Zusicherungen betreffend bestehender Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge. Die Investoren beabsichtigen, den konstruktiven Dialog mit den Arbeitnehmern von OSRAM fortzusetzen, der seit jeher ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur ist. Zugleich trägt die Investitionsvereinbarung auch der Tatsache Rechnung, dass sich das Unternehmen in einem sehr herausfordernden und volatilen Marktumfeld bewegt, das gerade künftig Flexibilität erfordert. Vorstand und Aufsichtsrat von OSRAM unterstützen das Angebot vollumfänglich und sind davon überzeugt, dass die Transaktion im besten Interesse des Unternehmens, seiner Aktionäre, der Mitarbeiter und sonstiger Interessensgruppen ist. Vorbehaltlich einer sorgfältigen Prüfung der Angebotsunterlage und ihrer gesetzlichen Pflichten beabsichtigen sie, den OSRAM-Aktionären in ihrer begründeten Stellungnahme zu empfehlen, das Angebot anzunehmen. Dr. Michael Siefke, Managing Director bei Bain Capital Private Equity, sagt: "OSRAM hat sich in den vergangenen 100 Jahren erfolgreich als ein führendes Unternehmen in der Beleuchtungstechnologie etabliert. Derzeit steht das Unternehmen aber vor enormen operativen und strategischen Herausforderungen. OSRAM befindet sich deswegen inmitten einer komplexen und tiefgreifenden Transformation und kämpft mit erheblichem wirtschaftlichem Gegenwind. Wir glauben, dass Bain Capital und Carlyle bestens dafür geeignet sind, um OSRAM bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen. Das Unternehmen wird von unserem gemeinsamen weltweiten Netzwerk, von unserer Branchenexpertise und von unserer umfassenden Unterstützung profitieren." Gregor Boehm, Managing Director bei The Carlyle Group, ergänzt: "Bain Capital und Carlyle glauben an das langfristige Potenzial von OSRAM. Wir sind bereit, das Unternehmen über einen längeren Zeitraum dabei zu unterstützen, seine umfangreichen Herausforderungen zu meistern. In dieser kritischen Phase der strategischen Entwicklung von OSRAM sind wir bestmöglich positioniert, um eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft für das Unternehmen und seine Stakeholder zu sichern. Als Portfoliounternehmen von Bain Capital und Carlyle kann OSRAM sich mit seinem Vorstand voll auf die Transformation und die Umsetzung der Strategie konzentrieren, ohne der Ablenkung und dem permanenten Druck des Kapitalmarkts ausgesetzt zu sein." Seit mehr als 30 Jahren verfügen Bain Capital und Carlyle über eine umfassende Erfolgsbilanz mit klarem Fokus auf langfristiger Wertentwicklung. Basis hierfür sind das Wachstum der Portfoliounternehmen und die Partnerschaft mit deren Management. Beide Investoren bündeln ihre umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Industrietechnologie, Halbleiter und Automotive. Die Investoren haben bereits Unternehmen wie Sensata, NXP, Toshiba Memory, AZ Electronic Materials, Freescale Semiconductor, Axalta und Allison Transmission bei der Beschleunigung des Wachstums und dem Ausbau der Marktposition unterstützt. Weitere Informationen zum Angebot Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan und Macquarie Group sind Lead Financial Advisor. Kirkland & Ellis agiert als Rechtsberater von Bain Capital und Carlyle. Nach der Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") wird die Angebotsunterlage, die die Bedingungen und Bestimmungen des Angebots enthält, veröffentlicht. Die Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage und aller weiterer Informationen bezüglich des Angebots erfolgt auf folgender Website: www.luz-angebot.de www.luz-offer.com Medienkontakt FTI Consulting Hans G. Nagl T +49 (0) 89 20 300 6465 M +49 (0) 170 639 539 1 E hans.nagl@fticonsulting.com Oliver Müller T +49 (0) 30 288 744 225 M +49 (0) 170 360 53 60 E oliver.mueller@fticonsulting.com Louisa Feltes T +44 (0) 20 3727 1166 M +44 (0) 7795 396 835 E louisa.feltes@fticonsulting.com Für Bain Capital Hazel Stevenson T +44 (0) 20 375 74 989 M +44 (0) 798 600 97 20 E hazel.stevenson@camarco.co.uk Ed Gascoigne-Pees T +44 (0) 20 375 74 984 M +44 (0) 788 400 19 49 E ed.gascoigne-pees@camarco.co.uk Für The Carlyle Group Catherine Armstrong T +44 (0) 20 7894 1632 M +44 (0) 788 000 6200 E catherine.armstrong@carlyle.com Rory Macmillan T +44 (0) 20 7894 1630 M +44 (0) 7557 743679 E roderick.macmillan@carlyle.com Katharina Gebsattel M +49 (0) 172 718 6857 E katharina.gebsattel@vub.de Über Bain Capital Private Equity Bain Capital weist seit 1984 eine anhaltende Erfolgsgeschichte in der Unterstützung seiner Portfoliounternehmen beim organischen Wachstum und bei Buy-and-Build-Strategien aus. Bis heute wurden Primär- und Folge-Investments in rund 875 Unternehmen getätigt. Bain Capital investiert über den Bereich Private Equity und seine Schlüsselbranchen hinaus in verschiedene Anlageklassen, darunter Credit, Public Equity, Venture Capital and Real Estate. Das weltweite Team von mehr als 240 Private-Equity-Investment-Experten in 18 Büros betreut Investments von rund 105 Milliarden US-Dollar. Dabei wird die gemeinsame Plattform des Unternehmens genutzt, um Chancen in strategischen Fokusbereichen zu realisieren. Weitere Informationen finden Sie unter: www.baincapitalprivateequity.com Über The Carlyle Group The Carlyle Group (NASDAQ: CG) ist ein global aufgestellter Investmentmanager mit großer Branchenexpertise, der privates Kapital in den Segmenten Corporate Private Equity, Real Assets, Global Credit und Investment Solutions anlegt. Zum 31. März 2019 verwaltet Carlyle rund 222 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmensziel ist es durch intelligente Investments langfristig Wert für Investoren, Portfolio-Unternehmen und die Gesellschaft zu schaffen. Carlyle beschäftigt rund 1.725 Mitarbeitende in 33 Büros auf sechs Kontinenten. Web: www.carlyle.com Videos: https://www.youtube.com/user/OneCarlyle Tweets: http://www.twitter.com/onecarlyle Podcasts: http://www.carlyle.com/about-carlyle/market-commentary Wichtiger Hinweis Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von OSRAM-Aktien. Das Angebot selbst sowie seine Bestimmungen und Bedingungen werden in der Angebotsunterlage enthalten sein. Investoren und Inhabern von OSRAM-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente zu lesen. Das Angebot wird alleine dem Recht der Bundesrepublik Deutschland sowie bestimmten anwendbaren Bestimmungen des Securities Exchange Acts der Vereinigten Staaten unterliegen. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des Angebots geschlossen wird, wird ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unterliegen und ist in Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen. 04.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 836613 04.07.2019 AXC0231 2019-07-04/22:22