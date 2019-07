ASCHHEIM/MÜNCHEN (IT-Times) - Die international bekannte US-Investmentgesellschaft BlackRock Inc. hat ihre Beteiligung am FinTech-Unternehmen Wirecard erneut verändert. Die Aktien-Transaktion wurde am 1. Juli 2019 vollzogen und von BlackRock erst heute, am 4. Juli sowie offiziell über eine Pflichtmitteilung...

Den vollständigen Artikel lesen ...