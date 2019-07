Bielefeld (ots) - Gute Arbeit! Die EK »Eichwald« hat nichts anbrennen lassen, nachdem der Verdacht gegen den Steinheimer aufkam, und noch am selben Tag bei ihm durchsucht. Dass die belastende Aussage erst jetzt, nach Monaten, zu Protokoll genommen wurde, ist nicht der Polizei anzukreiden: Sie musste warten, bis das mutmaßliche Opfer psychisch so gefestigt war, dass man es befragen konnte. Drei Verdächtige auf einem Campingplatz - das klingt schon fast nach einem Pädophilenring. Doch darf man nicht übersehen, dass zwischen den Vorwürfen gegen die beiden Angeklagten und den dritten Camper Welten liegen. Falls sich der Vorwurf gegen den Steinheimer denn überhaupt erhärten lässt. Die Durchsuchung bei ihm - sie wird möglicherweise nicht die letzte Überraschung im Fall Lügde gewesen sein. Denn die Polizei wird noch weitere mutmaßliche Opfer befragen.



