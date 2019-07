"Oberhessische Presse" zu Nährwert-Logos:

"Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht? Es gibt die Nährwert-Ampel "Nutri Score" und das seit 30 Jahren in Skandinavien für positiv bewertete Produkte genutzte "Schlüsselloch-Symbol". Dem setzt Ernährungsministerin Julia Klöckner ohne Not zwei zusätzliche Modelle entgegen, die bei weitem komplizierter zu verstehen sind. Statt simpler Symbole wie Ampeln und Schlüssellöchern gibt es dort Wabenmodelle oder ein Konstrukt mit fünf Kreisen und sehr, sehr vielen Informationen. Na ja, wer weiß? Vielleicht haben die Verbraucherinnen und Verbraucher ja weitaus mehr Spaß am Knobeln und Kniffeln während des Wocheneinkaufs, als man das annehmen dürfte. Vielleicht wollen die Menschen in Deutschland ja beim Shoppen intellektuell gefordert werden: Der Nährwert eines Produkts als Denksportaufgabe, ein Kalorien-Sudoku, ein "Um die Ecke gedacht" für gesundheitsbewusste Kunden."/yyzz/DP/he

